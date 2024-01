Die Zahl der eingegangenen Beschwerden über Versicherer beim Versicherungsombudsmann ist 2023 drastisch gestiegen. Das geht aus dem nun veröffentlichten Tätigkeitsbericht der außergerichtlichen Schlichtungsstelle hervor. Sie stieg von 15.149 auf jetzt 17.324. Das entspricht einem Zuwachs von 14,4 Prozent. Von den neuen Anträgen wurden 12.501 als zulässig beendet und 3.351 als unzulässig abgewiesen. Zum Jahresende waren noch 3.181 Eingaben in Bearbeitung.

Lebensversicherung wieder mit den meisten Beschwerden

Bezogen auf die Produktsparten ist durchweg ein Anstieg zu verzeichnen. Die einzige Ausnahme stellt die Gebäudeversicherung dar. Zu diesem Komplex erhielt die Schlichtungsstelle mit 1.679 etwas weniger Eingaben als im Jahr 2022. Wie in den Vorjahren führt die Lebensversicherung mit 3.338 Anträgen die Rangliste der Sparten an, in denen sich Kunden am häufigsten über Versicherer beschwerten. Dahinter folgen die Rechtsschutzversicherung (2.920) und die Kfz-Kaskoversicherung (2.085). Traditionell ganz hinten rangiert überraschend die Berufsunfähigkeitsversicherung (388).

Viele Ablehnungsgründe

Häufigster Ablehnungsgrund für eine Durchführung des Streitbeilegungsverfahrens war das Fehlen eines eigenen versicherungsvertraglichen Anspruchs (1.113). 912 Mal wurde das Verfahren durch den Beschwerdeführer nicht weitergeführt. In 844 Fällen betraf der Anspruch die private Kranken- oder Pflegeversicherung. 647 Vorgänge mussten zurückgewiesen werden, weil die Behandlung der Streitigkeit den effektiven Betrieb der Verbraucherschlichtungsstelle ernsthaft beeinträchtigt hätte. 603 Eingaben bezogen sich auf Versicherer, die nicht Mitglied im Verein Ombudsmann waren.

Vermittler-Beschwerden im Sinkflug

Im Unterschied zu den Versicherungsgesellschaften hat sich die schon geringe Zahl der Anträge bezogen auf Konflikte mit Vermittlern 2023 noch einmal deutlich verringert. Im vergangenen Jahre erreichten den Versicherungsombudsmann 318 Anträge auf Durchführung eines Streitbeilegungsverfahrens. 2022 waren es 444. Während die Zahl der als unzulässig bewerteten Eingaben trotz der Entwicklung von 104 auf 155 stieg, sank im gleichen Zeitraum die Anzahl der als zulässig beendeten Beschwerdeverfahren drastisch von 331 auf 138. Das entspricht einem Rückgang von 58,3 Prozent. 49 Anträge waren zum Jahresende 2023 noch in Bearbeitung.

Quelle: Versicherungsombudsmann e.V

BVK wertet Ergebnisse als hohe Zufriedenheit mit Vermittlern

Einen Rückschluss des geringen Beschwerdeaufkommens über die tatsächliche Zufriedenheit der Kunden mit der Arbeit von Versicherungsvermittlern lassen die reinen Zahlen natürlich nicht zu. Dennoch wertet der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) die Ergebnisse genau so. „Das bestätigt uns – wie alle Jahre zuvor – in unserer Auffassung und Erfahrung der allgemeinen Zufriedenheit und Wertschätzung für die Vermittler“, sagt BVK-Präsident Michael H. Heinz. Sie zeigten, wie gut, kompetent und zuverlässig die Vermittler arbeiten und belegten ein weiteres Mal die Ehrbarkeit und Kundenorientierung der Versicherungskaufleute.

Bezogen auf alle zulässigen Eingaben machen laut BVK die Beschwerden über Versicherungsvermittler gerade einmal ein Prozent aus. Beziehe man die 138 als zulässig beendeten Beschwerden auf die jährlich millionenfach vermittelten Versicherungsverträge, so bewege sich die Beschwerdequote im Promillebereich. „Ich wüsste keinen Bereich in unserem Wirtschaftsleben, der so viele zufriedene Kunden hat“, kommentiert Heinz. Für den BVK sind die Zahlen auch ein Anlass, bekannte Positionen zu wiederholen: „Daher fordern wir, dass alle Pläne zu Provisionsverboten endlich und endgültig ad acta gelegt werden.“

Eine ausführliche Auswertung der Schlichtungsverfahren des Jahres 2023 folgt im Mai mit dem Jahresbericht. Dort werden dann üblicherweise auch zahlreiche Einzelfälle aus dem Alltag des Schlichters veröffentlicht. Vorstellen wird diesen aber nicht mehr Ombudsmann Wilhelm Schluckebier, der seit 2019 im Amt war und nun letztmalig seinen aktuellen Tätigkeitsbericht veröffentlichte.

Neue Ombudsfrau ab April

Seine Nachfolgerin als Ombudsfrau wird ab April die ehemalige Richterin des Bundesverfassungsgerichts Sibylle Kessal-Wulf. Der Vorstandsvorsitzende des Trägervereins, Thomas Flemming, bezeichnet sie als „eine Persönlichkeit von überragender juristischer Fachkompetenz, hoher Reputation und ausgewiesener Exzellenz im Versicherungsrecht“. Vorgänger Schluckebier habe die Schlichtungsstelle, eine der größten ihrer Art in Deutschland, erfolgreich weiterentwickelt und ihr großes Ansehen unter den Verbrauchern und in der Öffentlichkeit verschafft.

Welche Möglichkeiten die Schlichtungsstelle hat

Der 2001 gegründete Verein Versicherungsombudsmann ist eine staatlich anerkannte Verbraucherschlichtungsstelle. Angeschlossen sind rund 295 Versicherungsunternehmen, die mehr als 95 Prozent des Marktes im Privatkundengeschäft ausmachen. Der Ombudsmann ist in seiner Verfahrens- und Amtsführung unabhängig und keinen Weisungen unterworfen. Grundsätzlich prüft er jede Beschwerde. Je nach Ergebnis kommt es entweder zu einer Entscheidung, Empfehlung oder einem Schlichtungsvorschlag. Der Ombudsmann kann die Mitgliedsunternehmen bis zu einem Betrag von 10.000 Euro zur Leistung verpflichten.