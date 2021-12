Besicherte Hochzinsanleihen Swisscanto bringt Rentenfonds auf den Markt

Die Investmentboutique Swisscanto bringt den neuen Fonds “Swisscanto (LU) Bond Invest Secured High Yield” (ISIN LU1057798958) an den Markt. Er liegt vom 13. Juni 12 Uhr bis 27. Juni 2014 in verschiedenen währungsgesicherten Tranchen für private (A/B-Tranchen ausschüttend/thesaurierend) und institutionelle (P-Tranchen) Anleger in den Währungen Schweizer Franken, Euro und US-Dollar zur Zeichnung auf.Fondsmanager ist Omar Saeed, Leiter Hochzinsanleihen bei Swisscanto und bereits verantwortlich für die Fonds „Swisscanto (CH) Institutional Bond Fund – Global High Yield“ und „Swisscanto (LU) Bond Invest Global High Yield“.Saeed und sein Team kaufen weltweit hochverzinsliche Unternehmensanleihen, die durch Vermögenswerte von Unternehmen wie zum Beispiel Maschinen, Lizenzen oder Lagerbestände gesichert sind. Aus Sicherheitsüberlegungen verzichtet der Fonds ganz auf Anleihen im CCC-Bereich Der Emissionspreis beträgt 100 Euro. Die maximale Vermittlungsgebühr beträgt 3 Prozent.Swisscanto will mit dem Fonds auf die Kreditvergabepraxis der Banken reagieren, die es Unternehmen mit schlechter Bonität zunehmend erschwert an frisches Geld zu kommen. Diese Unternehmen decken ihren Kapitalbedarf deshalb über besicherte Anleihen. „Für Anleger haben diese den Vorteil, dass sie gerade im aktuellen Niedrigzinsumfeld höhere Renditen bieten“, so Swisscanto.