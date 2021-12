Andreas Scholz 30.06.2009 Aktualisiert am 15.02.2010 - 09:36 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Besser als Harvard und Yale: US-College übersteht Finanzkrise

Alle Universitäten der USA sitzen auf hohen Verlusten, verursacht durch die Finanzkrise. Wirklich alle Universitäten? Nein. Eine kleine Bildungsstätte in New York schützte sich mit Summa cum Laude vor dem Krach an den weltweiten Kapitalmärkten.