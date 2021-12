Besser als sein Ruf Neues China – interessant für langfristige Investoren

Diesen politisch gewollten Verlierern stehen jedoch strukturelle Gewinner gegenüber, die von einer konsumorientierten Wirtschaft profitieren. Darunter fallen privatwirtschaftliche, gut geführte Unternehmen, deren Gewinne in dieser Zeit um 13 Prozent gestiegen sind. Getrieben von starkem Gründergeist, liefern sie statt billiger, einfacher Produkte zunehmend qualitativ hochwertige Güter und Dienstleistungen, die sich an westlichen Standards orientieren. Als Gewinner stechen Unternehmen hervor aus den Sektoren Konsum (Mobilität, Lebensmittel, Luxus), Dienstleistungen (Tourismus, Bildung), Gesundheitswesen (Medizintechnik, Pharmahandel), Industrietechnik (Automatisierung), Informationstechnologie (Internet, E-Commerce) sowie Clean Tech (Umweltschutz).Was bedeutet das Entstehen dieses neuen Chinas für langfristig orientierte Investoren? Erstens sollten sie das Land keinesfalls abschreiben, denn: Gelingt der Umbau zu einer (gelenkten) Marktwirtschaft mit hochwertigen Produkten und motivierten Arbeitnehmern, wird das Reich der Mitte, heute schon die weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft, die globalen Entwicklungen noch sehr viel mehr prägen als bisher.Zweitens ist von einem Index-Investment abzuraten, denn in den Indizes finden sich vor allem große Energie- und Industriekonzerne sowie Banken, die mehrheitlich im Staatsbesitz sind. Diese Firmen gehören nicht nur zur „alten Ökonomie“, sondern werden auch meist ineffizient geführt. Sinnvoller ist es, in Unternehmen zu investieren, die das „Neue China“ repräsentieren, starke Marken und Technologien haben, schuldenfrei sind und eine hohe Gewinn- und Cashflow-Dynamik aufweisen. Zudem sollten sie unabhängig vom Staat ihre eigene Strategie verfolgen und Gewinne maximieren können.Drittens sind die Bewertungen bei chinesischen Aktien tief. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der in Hong Kong notierten Aktien (H-Shares) liegt bei ca. sechs und damit bei lediglich einem Drittel des KGV in den USA. Somit bietet die Aktienmarkt-Korrektur eine gute Gelegenheit, Positionen mit Bezug zum „Neuen China“ aufzubauen.