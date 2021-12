Lebensversicherungen Was genau passiert bei einem Run-off?

Die Nachricht schlägt ein. Ende September verkündet das Branchenschwergewicht Ergo, für die Bestände seiner Lebensversicherungstöchter Victoria und Ergo Leben (ehemals Hamburg-Mannheimer) einen Käufer zu suchen. Von dem Schritt betroffen wären etwa 6 Millionen Kunden und 1.000 Mitarbeiter.

Nur einen Tag später gibt auch die Generali umfangreiche Umbaupläne bekannt. Neben Maßnahmen wie der Aufgabe der Marken Central und Aachen-Münchner ist hier die Strategie, das Neugeschäft der Generali Leben im ersten Quartal 2018 einzustellen und die Bestände alsdann nur noch zu verwalten – die Lebensversicherungstochter also in den sogenannten Run-off zu schicken.

Lebensversicherungen auf Resterampe

Der Konzern will damit seine Risikokapitalrendite verbessern und die Solvabilitätsquote der Generali Deutschland um 26 Prozentpunkte erhöhen – auf wie viel gibt der Konzern nicht bekannt. Sofort melden sich die Verbraucherschützer zu Wort: Die Versicherten würden zur Ware degradiert, Lebensversicherungen würden nun auf der Resterampe verscherbelt.

Von anderen Versicherern – etwa Allianz, Alte Leipziger, die Bayerische, Nürnberger, R+V, Stuttgarter, Talanx und Zurich – kommt die Ansage: Man werde das Vertrauen seiner Versicherten nicht verspielen. Man stehe zu seinen Verpflichtungen und wolle zuverlässiger Partner für Kunden, Vermittler und Mitarbeiter bleiben. Inzwischen hat auch die Ergo angekündigt, ihre Bestände doch nicht verkaufen zu wollen, sondern selbst abzuwickeln.

Aber mal langsam. Worum geht es überhaupt? Nun, bei einem Run-off stellt der Lebensversicherer das Neugeschäft ein. Die bestehenden Verträge verwaltet er entweder selbst weiter oder er verkauft sie an einen Dritten, zum Beispiel an eine spezialisierte Plattform oder an einen anderen Versicherer. Eine Historie der bereits erfolgten Bestandsübertragungen und Run-offs zeigt Ihnen der Zeitstrahl in diesem Artikel.