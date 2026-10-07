Bis zu 300.000 Euro mehr: Für eine Neubauwohnung müssen Käufer im Vergleich zum Bestand oft erheblich draufzahlen. In welchen Großstädten der Aufschlag besonders hoch ausfällt.

Immobilienpreise In diesen Städten zahlen Käufer für einen Neubau am meisten drauf

In Dresden zahlen Käufer für eine Neubauwohnung – im Vergleich zum Bestand – mehr als 200.000 Euro Aufpreis.

Bauen ist teuer. Dass Käufer für einen Neubau mehr zahlen müssen als für eine Bestandswohnung, erscheint da logisch. Doch je nach Ort und Region fallen die Preisaufschläge erheblich aus. Das zeigt der Postbank Wohnatlas 2026, für den das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) die Angebotspreise in 400 deutschen Landkreisen und Städten ausgewertet hat.

In 49 Kreisen und Städten kostet eine 70 Quadratmeter große Neubauwohnung demnach mindestens 180.000 Euro mehr als eine vergleichbare Bestandswohnung. Das entspricht einem Aufschlag von 2.570 Euro oder mehr pro Quadratmeter. Verglichen wurden Neubauten im mittleren Preissegment mit Fertigstellung zwischen 2023 und 2025 und ältere Wohnungen derselben Kategorie. Die Studienautoren stellten jeweils den Median von Neubau- und Bestandsangeboten gegenüber, Kaufnebenkosten blieben unberücksichtigt.

Landkreise in Bayern an der Spitze

Den größten Preisaufschlag aller 400 Regionen müssen Käufer im oberbayerischen Landkreis Miesbach zahlen: Dort kostet eine Neubauwohnung knapp 423.000 Euro mehr als im Bestand. Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen, auf Rang zwei, liegt das Plus noch bei mehr als 373.00 Euro. Deutlich fällt der Aufschlag auch in Erlangen, Stuttgart und Schwerin aus, die auf den weiteren Plätzen folgen.

Besonders auffällig ist der Abstand in Chemnitz: Bestandswohnungen werden dort für 1.162 Euro pro Quadratmeter angeboten, Neubauten für 4.700 Euro – rund das Vierfache. Für eine 70-Quadratmeter-Wohnung bedeutet das einen Mehrpreis von fast 248.000 Euro.

„Vielerorts trifft ein knappes Angebot für Bauland auf hohe Baukosten“, sagt Manuel Beermann, Leiter Produktmanagement Immobilien der Privatkundenbank Deutschland. In einigen Regionen mit erheblichen Preisaufschlägen für Neubauten könnten Bestandswohnungen daher günstiger sein, selbst inklusive der Sanierungskosten.

An der Küste ist Neubau teils günstiger

Vergleichsweise moderat – unter 100.000 Euro – fällt der Aufpreis für eine neugebaute 70-Quadratmeter-Wohnung dagegen in 43 Regionen aus. Unter 40.000 Euro liegt das Plus in der Stadt Rostock sowie in den Kreisen Friesland, Aurich und Wittmund.

In drei Landkreisen sind Neubauten sogar günstiger als Bestandswohnungen – in Nordfriesland um 53.444 Euro, in Leer um 29.988 Euro und im Landkreis Rostock um 14.062 Euro. Der Grund: Neue Wohnungen im mittleren Preissegment entstehen dort eher in abgelegeneren Ortsteilen und können daher preislich nicht mit Bestandswohnungen in Top-Lagen mithalten.

Käufer sollten nicht nur das Baujahr im Blick haben, sondern Vor- und Nachteile wie Lage oder Ausstattung der Eigentumswohnung mit ihren Präferenzen abgleichen, rät Beermann. Bei geringen Preisunterschieden hätten Neubauten den Vorteil einer energieeffizienten Bauweise, mit der sich langfristig Geld sparen lasse. Außerdem fallen auf absehbare Zeit meist keine Sanierungskosten an.

Anders im Bestand: Wer sich nach einer älteren Immobilie umschaue, sollte Fachleute hinzuziehen, um mögliche Mängel an der Bausubstanz, der Elektroinstallation oder der Dämmung vor dem Kauf erkennen und bewerten zu können.

In welchen zehn Großstädten Käufer für eine Neubauwohnung am meisten draufzahlen, zeigen wir in unserer Bilderstrecke.

Platz 10: Nürnberg 1 / 10 Baustelle für ein Wohnhaus in Nürnberg. Bildquelle: Imago Images / Ardan Fuessmann