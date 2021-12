Bestandsprovisionen und Fondszuflüsse Erst die Provision, dann die Performance?

Die kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden veröffentlichten im Oktober 2015 eine Analyse von Professor Douglas Cumming , Professor of Finance and Entrepreneurship der Schulich School of Business at York University. Darin hat Cumming die Zusammenhänge von Wertentwicklungen und Provisionen mit den Mittelzuflüssen bei Fonds untersucht.So zeigt Cumming, dass Fonds, die von ihrer Performance her im erstem Quartil gerankt sind, im nächsten Monat 0,21 Prozent neue Assets under Management generieren. Seine Studie legt aber auch dar, dass der Einfluss der Performance auf die Mittelzuflüsse sinkt, sobald Bestandsprovisionen gezahlt werden. Bestandsprovisionen können die Mittelzuflüsse sogar unabhängig von der vergangenen Performance steigern und so zu einer Verzerrung der Kapitalströme führen.Wir haben einmal nachgeprüft, ob diese Verzerrung auch bei den Mischfonds zutreffen könnte. Dazu haben wir die zehn meistverkauften Mischfonds im Monat September 2015 genommen und den Bestandsprovisionen nach VDH gegenübergestellt. Zudem haben wir die Durchschnittswerte der für vermögensverwaltende Fonds gezahlten Bestandsprovisionen ermittelt (Stand: 31.August 2015).Ob dies Zufall ist oder nicht, lässt sich hieraus nicht ableiten.Diese müssen sich aber fragen lassen, ob sie hiermit Fehlanreize setzen, die letztendlich nur Wasser auf die Mühlen der Regulatoren und Anbieter passiver Strategien sind.Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Anlageentscheidungen.Ihr Klaus-Dieter ErdmannVerpassen Sie keinen Beitrag aus unserem wöchentlichen Online-Magazin DER FONDS und melden Sie sich hier kostenlos per E-Mail an