Christopher Nachtweh 09.10.2009 Aktualisiert am 28.01.2020 - 12:25 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Bestbezahlter Hedge-Fonds-Manager geht in Rente

James Simons, Gründer und Chef der Hedge-Fonds-Gesellschaft Renaissance Technologies, verabschiedet sich in den Ruhestand. Der 71-Jährige kündigte in einem Brief an seine Investoren an, seinen Posten zum 1. Januar 2010 an die Co-Präsidenten Bob Mercer und Peter Brown abzugeben.