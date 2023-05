Morningstar-Analyse Die 10 besten Aktien aus Europa - 5 kommen aus den Niederlanden

Die letzten 18 Monaten waren an den Börsen geprägt von Unberechenbarkeit. Volatile Kurse waren an der Tagesordnung, was bei Anlegern zu einem verstärkten Bedürfnis nach Sicherheit führte. In diesem Kontext rücken europäische Unternehmen zunehmend in den Fokus: Europa profitiert im neuen Zinsumfeld mit seinen Substanzwerten, der schwächere Euro macht die Produkte der Region international wettbewerbsfähiger. Und auch die Wiederöffnung Chinas nach den Covid-Lockdowns kommt Europa überproportional zugute.

Europa hat mit seiner dynamischen Wirtschaftslandschaft und der Vielzahl von Branchen viele erstklassige Unternehmen zu bieten. Die Herausforderung liegt jedoch darin, diejenigen zu identifizieren, die trotz aller Marktveränderungen beständig hohe Renditen liefern. Hierbei spielen Faktoren wie die Unternehmensführung, die Wettbewerbsposition, die finanziellen Reserve, die Verschuldung und die Aussichten auf zukünftiges Wachstum eine entscheidende Rolle.

Das Analyseunternehmen Morningstar hat nun eine Liste mit 10 empfehlenswerten Aktien aus Europa veröffentlicht. Bei ihnen geht es nicht darum, von kurzfristigen Hypes zu profitieren, sondern qualitativ hochwertige Unternehmen mit soliden Cashflows und einem wirtschaftlichen Burggraben zu identifizieren, die mit hoher Wahrscheinlichkeit eine langfristige Wertsteigerung erzielen. „Die besten Unternehmen sind nicht immer auch die besten Aktien, die man kaufen kann. Der Preis, den Sie für den Besitz eines Unternehmens zahlen, ob solide oder nicht, ist ebenfalls sehr wichtig“, schreibt Morningstar. Deshalb landen im Ranking am Ende ausschließlich Unternehmen, welche von den Analysten als unterbewertet eingeordnet werden.

Die 10 besten Aktien aus Europa:

Anheuser Busch InBev (Belgien)

Roche Holding (Schweiz)

Admiral Group (Großbritannien)

Koninklijke DSM NV (Niederlande)

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Spanien)

Just Eat Takeaway.com (Niederlande)

Euronext (Niederlande)

Adyen (Niederlande)

Universal Music Group (Niederlande)

KONE Oyj (Finnland)

Welche Produkte und Dienstleistungen die Unternehmen anbieten und was die Morningstar-Experten zu den Geschäftsmodellen sagen erfahren Sie auf den folgenden Seiten.