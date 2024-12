Ranking: Die besten Aktienfonds für Energie-Rohstoffe

Was für ausgewählte Energie-Aktienfonds spricht, ist auch die Tatsache, dass der Bedarf an Energie weltweit weiter steigt. Bis zum Jahr 2035 soll die globale Nachfrage nach Energie aufgrund der steigenden Weltbevölkerung und des weiter ansteigenden Wohlstands um weitere 30 Prozent steigen. Wenig verwunderlich sind die Prognosen, dass insbesondere China und Indien als Großabnehmer von Energie hervorstechen.

In der Peergroup der Aktienfonds für Energie-Rohstoffe kommt eine Vielzahl von Anlagestrategien zum Einsatz: Das Feld reicht von Aktienfonds, die in Öl- und Gas-Titel investieren, bis hin zu intelligenten Stromnetzen (Smart Grids), Power Management, Energieeffizienz und deren Zulieferer. Aber auch sehr spezielle Sektoren wie Uran sind dort vertreten.

Und die Wiederwahl Donald Trumps zum US-Präsidenten könnte den US-amerikanischen Öl-Multis in die Karten spielen, was sich dann in steigenden Aktienkursen widerspiegeln kann. Bei Öl-Unternehmen kommt oft auch noch eine vergleichsweise hohe Dividendenrendite hinzu, die manch anderen Sektor in den Schatten stellt.

Zum Vergleich finden Sie hier auch eine Rangliste der besten Rohstoff-Aktienfonds über alle Rohstoff-Branchen.