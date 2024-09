In vielen Ländern gibt es zusätzlich regulatorische Anreize, die private Investitionen in Infrastrukturprojekte fördern. Ein Referentenentwurf mit neuen Regeln zur Förderung erneuerbarer Energien und Infrastruktur über Fonds und REITs auf Initiative von Finanzminister Christian Lindner (FDP) wurde letzte Woche veröffentlicht.

Die Politik liefert Rückenwind

Mit dem zweiten Zukunftsfinanzierungsgesetz (ZuFinG) will die Bundesregierung nun auch den rechtssicheren Rahmen für Investitionen in erneuerbare Energien und in Infrastruktur über Fonds schaffen. Weltweit werden inzwischen Investitionsanreize zum Ausbau von Infrastrukturprojekten vorangetrieben.

Attraktive Bewertungen und kalkulierbare Renditen

Bis 2040 werden weltweit nach Angaben des Global Infrastructure Outlook über 80 Billionen Euro für den Ausbau und die Erneuerung von Infrastruktur benötigt. Staaten werden einen Großteil davon über die Privatwirtschaft finanzieren müssen. Daher ist der Sektor Infrastruktur eine attraktive Anlageklasse, da Investoren bei kalkulierbarem Risiko langfristig attraktive Renditen bei gleichzeitig hohen und regelmäßigen Ausschüttungen erzielen können. Der MSCI World konnte in den vergangenen 2 Jahren (Stichtag 4.9.2024) um 44 Prozent zulegten, während der S&P Global Infrastructure Index lediglich ein Plus von 20 Prozent vorzuweisen hat. Nachholpotential wäre also ausreichend vorhanden.