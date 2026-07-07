Diese 10 aktiven ETFs haben im ersten Halbjahr am besten performt
Wer sein Geld gern in ruhigen Bahnen anlegt, hat im ersten Halbjahr 2026 die spannendsten Geschichten verpasst. Dabei lief es an den Börsen ohnehin gut: Trotz des Konflikts im Nahen Osten verbuchten die US-Märkte das beste Quartal seit sechs Jahren, der breite S&P 500 legte seit April rund 14 Prozent zu.
Doch einzelne aktive ETFs ließen selbst diesen Aufschwung weit hinter sich. Der Spitzenreiter hat seinen Wert in nur sechs Monaten um über 50 Prozent gesteigert. Eine Rendite, für die andere Fonds einige Jahre brauchen. Und er ist nicht allein: Auch die übrigen neun Produkte unserer Bestenliste haben in kurzer Zeit erstaunlich weit ausgeholt.
Wir zeigen, welche zehn aktiven ETFs im ersten Halbjahr die stärkste Wertentwicklung erzielt haben – und was hinter den Spitzenreitern steckt.
Welche 10 passiven ETFs im ersten Halbjahr 2026 am besten performt haben, lesen Sie hier.
Stand der Daten: FWW-Explorer 6. Juli 2026