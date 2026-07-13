Bis zu 99 Prozent Plus in sechs Monaten: Wir zeigen, welche aktiven Fonds im ersten Halbjahr 2026 am besten performt haben. Unter den Top Ten sind ganz unterschiedliche Strategien.

Top Ten Das sind die besten aktiven Fonds des ersten Halbjahres

Wer konnte im turbulenten ersten Börsenhalbjahr gewinnen? Einige aktive Fonds heben sich deutlich von der Konkurrenz ab.

Das erste Börsenhalbjahr 2026 war turbulent: Eskalation im Nahen Osten, Zollstreit, ein anhaltend hoher Ölpreis und Zinssorgen führten zu Nervosität an den Märkten – und doch konnten viele Indizes deutliche Gewinne verbuchen. Der Eurostoxx 50 legte seit Jahresbeginn um 7 Prozent zu, der Nasdaq 100 sogar um fast 20 Prozent. Angetrieben wurde die Rally vor allem von der KI- und Halbleiter-Euphorie.

Für aktive Fondsmanager lieferte das Umfeld gute Gelegenheiten, sich vom breiten Markt abzusetzen. Wer selektiv in Technologie, Halbleiter oder ausgewählte Schwellenländer investierte, konnte die Indexrenditen seit Jahresbeginn zum Teil deutlich übertreffen – in der Spitze lag das Plus bei fast 100 Prozent.

Die besten Fonds seit Jahresbeginn – so haben wir ausgewertet

Welche aktiven Fonds das Performance-Ranking seit Jahresbeginn anführen, zeigen wir auf den folgenden Seiten. Wir haben dabei ausschließlich die Retail-Tranchen der Fonds berücksichtigt. Nicht in die Auswertung eingeflossen sind Anteilsklassen mit Währungsabsicherung, die den Zusatz „hedged“ tragen (Stand der Daten: 13. Juli 2026).

Hinweis: Aufgrund identischer Year-to-Date-Performance teilen sich zwei Fonds Platz 8.