Platz im Gesamtranking: 87

Mitarbeiter: 58.959

Die Ayala Corporation ist eines der ältesten und größten Konglomerate der Philippinen mit Hauptsitz in Makati City, Metro Manila. Das Unternehmen wurde 1834 gegründet und ist in verschiedenen Schlüsselsektoren der philippinischen Wirtschaft tätig, darunter Immobilien (Ayala Land), Bankwesen (Bank of the Philippine Islands), Telekommunikation (Globe Telecom), Einzelhandel, Energie, Infrastruktur und Bildung. Die Ayala Corporation ist bekannt für ihre wichtige Rolle in der Entwicklung moderner Geschäftsviertel in Metro Manila.

Als eines der einflussreichsten Unternehmen der Philippinen wird die Ayala Corporation weitgehend von der Familie Ayala-Zobel kontrolliert und ist bekannt für ihre langfristige Geschäftsstrategie und ihren Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landes.