Performance-Ranking: Die besten Biotech-Aktienfonds

Dieser Druck könnte sich jedoch nach der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten und dem Beginn der Arbeit der Minister ein Stück weit legen. legen wird. Wenn man sich die News des Markts und die Äußerungen einiger Pharma-CEOs anschaut, so zeichnet ein positiveres Bild ab. Kurzum: Wenn massive Unsicherheit die Stimmung drückt, kann es sich um tolle Kaufgelegenheiten handeln.

Nun war es soweit, der neue US-Präsident Donald Trump wurde diese Woche ins Amt eingeführt. Was bedeutet dies für die weitere Entwicklung der Biotech-Aktien? Sind die aktuell niedrigen Bewertungen in diesem Sektor eine attraktive Kaufgelegenheit?

Die Aussichten für Biotech



Während des Wahlkampfs spielte das Thema Healthcare/Biotech im Vergleich zu vergangenen Wahlkämpfen eher keine größere Rolle. Viele Marktteilnehmer erwarten eine Pro-Unternehmenssicht. Zuletzt sorgte eine sehr restriktive Haltung unter dem US-Präsidenten Joe Biden dafür, dass große M&A-Deals am Markt fast zum Stillstand kamen. Eine entspanntere Politik unter Trump kann den M&A-Markt deutlich fördern.

Der Trigger, dass wieder mehr Leben in die Branche kommt



Was könnte dafür sorgen, dass in den Biotech-Sektor wieder mehr Leben einkehrt? Dazu ist im Zweifel gar nicht viel nötig. Attraktive und sinkende Bewertungen für Biotech-Aktien können schnell zu weiteren größeren M&A-Transaktionen führen und es scheint so, als ob dies allmählich der Fall ist.