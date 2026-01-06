Die deutschen Aktien mit der besten und schlechtesten Performance 2025
Das Jahr 2025 war ein turbulentes, aber letztlich erfolgreiches Börsenjahr. Der Dax legte rund 22 Prozent zu und erreichte neue Höchststände. Geprägt wurde das Jahr von geopolitischen Spannungen, der angekündigten Handelspolitik unter US-Präsident Trump und dem bevorstehenden „Liberation Day“, der für Unsicherheit an den Märkten sorgte. Während einige Sektoren von diesen Entwicklungen profitierten, gerieten andere unter Druck. Im Folgenden stellen wir die größten Gewinner und Verlierer des deutschen Aktienmarktes im Jahr 2025 vor.
Platz 5: Beiersdorf (-23,82 Prozent)
Beiersdorf belegt mit einem Minus von fast 24 Prozent 2025 den fünften Platz der deutschen Flop-Aktien. Nachdem die Aktie das Jahr mit einem Wert von rund 120 Euro startete, kannte der Kurs seit März nur eine Richtung. Mit 95 Euro beendete die Aktie Ende Dezember ihren Negativtrend und hofft auf einen Turnaround 2026.
Trotz der schlechten Performance von Beiersdorf und einer Gewichtung von circa 4,5 Prozent, performte der Fonds, in dem das Unternehmen den größten Anteil vertritt. Mit einem Plus von fast 12 Prozent sorgte der Fonds Mainfirst Germany Fund (ISIN: LU1004823719) für einen ordentliche Wertsteigerung in 2025.
- Auflegung: 11.12.2017
- Fondsgesellschaft: ETHENEA Independent Investors S.A.
- ISIN: LU1004823719
- Max. Ausgabeaufschlag: 5,00%
- Maximal Drawdown seit Auflage: 44,82%
- Performance YTD: 12,75%
- Performance 1 Jahr: 12,75%
- Performance 5 Jahre: 5,23%
- Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,02
- Tracking Error 5 Jahre: 5,75
- Volatilität 5 Jahre: 15,28%
- Volumen in Mio. EUR: 92
Performance 2025: +11,93 Prozent
Anteil Beiersdorf: 4,68 Prozent
Platz 4: Adidas (-27,96 Prozent)
Der deutsche Schuhhersteller Adidas hatte 2025 ein schweres Jahr. Mit einem Minus von fast 28 Prozent kämpft auch das Unternehmen von Adi Dassler mit den Problemen der Konsumgüterbranche.
Mit einer Gewichtung von über fünf Prozent hatte Adidas einen Anteil an der schwachen Performance des Fonds JOHCM Continental European Fund (ISIN: IE00BJ4G0H33). Lediglich 1,95 Prozent Wertsteigerung generierte der Fonds im vergangenen Jahr.
- Auflegung: 28.03.2014
- Fondsgesellschaft: Perpetual Investment Services Europe Limited
- ISIN: IE00BJ4G0H33
- Max. Ausgabeaufschlag: 5,00%
- Maximal Drawdown seit Auflage: 37,28%
- Performance YTD: 0,57%
- Performance 1 Jahr: 3,04%
- Performance 5 Jahre: 76,15%
- Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,77
- Tracking Error 5 Jahre: 8,50
- Volatilität 5 Jahre: 12,96%
- Volumen in Mio. EUR: 346
Performance 2025: +1,95 Prozent
Anteil Adidas: 5,37 Prozent
Platz 3: Symrise (-32,12 Prozent)
Auf Platz drei der deutschen Aktien mit der schlechtesten Performance liegt Symrise mit einem Wertverlust von über 32 Prozent. Von 100 Euro fiel die Aktie bis Jahresende unter 70 Euro und befindet sich weiterhin in einem Abwärtstrend.
Symrise sorgte mit einer Gewichtung von über 5 Prozent unter anderem für die schwache Performance des iShares Stoxx Europe 600 Chemicals ETF (ISIN: DE000A0H08E0). Der ETF verlor 2025 circa 3,5 Prozent an Wert. Vor allem ein Abwärtstrend zum Ende des Jahres sorgte für diese schwache Entwicklung.
- Auflegung: 08.07.2002
- Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Deutschland AG
- ISIN: DE000A0H08E0
- Max. Ausgabeaufschlag: 2,00%
- Maximal Drawdown seit Auflage: 47,76%
- Performance YTD: -4,09%
- Performance 1 Jahr: -4,09%
- Performance 5 Jahre: 9,81%
- Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,05
- Tracking Error 5 Jahre: 7,88
- Volatilität 5 Jahre: 15,11%
- Volumen in Mio. EUR: 64
Performance 2025: -3,45 Prozent
Anteil Symrise: 5,67 Prozent
Platz 2: Schott Pharma (-39,57 Prozent)
Schott Pharma ist in keinem ETF oder Fonds mit einer hohen Gewichtung vertreten. Die Performance der Aktie sorgte bei Investoren 2025 für großes Kopfschütteln. Ein Verlust von fast 40 Prozent steht am Ende des Jahres auf der Haben-Seite.
Platz 1: Puma (-48,38 Prozent)
Der andere deutsche Schuhhersteller Puma ist die Flop-Aktie 2025. Beinahe 50 Prozent Minus stehen nach 12 Monaten für Investoren auf der Haben-Seite. Nachdem die Aktie im November ein Allzeithoch von 115 Euro erreichte, gab es in den vergangenen Jahren nur eine Richtung. Mittlerweile ist die Aktie auf unter 25 Euro gesunken und verlor die Hälfte ihres Wertes in 2025.
Der Deka Stoxx Europe Strong Value (ISIN: DE000ETFL045) hat trotz einer Gewichtung von über fünf Prozent Pumas eine beeindruckende Wertentwicklung erzielt. Investoren durften sich über eine Performance von 25,18 Prozent plus freuen.
- Auflegung: 14.03.2008
- Fondsgesellschaft: Deka Investment GmbH
- ISIN: DE000ETFL045
- Max. Ausgabeaufschlag: 2,00%
- Maximal Drawdown seit Auflage: 60,85%
- Performance YTD: 24,64%
- Performance 1 Jahr: 24,64%
- Performance 5 Jahre: 83,13%
- Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,53
- Tracking Error 5 Jahre: 15,01
- Volatilität 5 Jahre: 21,94%
- Volumen in Mio. EUR: 51
Performance 2025: +25,18 Prozent
Anteil Puma: 5,31 Prozent