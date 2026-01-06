Das vergangene Börsenjahr liegt hinter uns. Wir schauen uns die deutschen Aktien mit der besten und schlechtesten Performance 2025 an und zeigen, welche Fonds profitiert haben.

Tops und Flops Das waren die deutschen Aktien mit der besten und schlechtesten Performance 2025

Das Jahr 2025 war ein turbulentes, aber letztlich erfolgreiches Börsenjahr. Der Dax legte rund 22 Prozent zu und erreichte neue Höchststände. Geprägt wurde das Jahr von geopolitischen Spannungen, der angekündigten Handelspolitik unter US-Präsident Trump und dem bevorstehenden „Liberation Day“, der für Unsicherheit an den Märkten sorgte. Während einige Sektoren von diesen Entwicklungen profitierten, gerieten andere unter Druck. Im Folgenden stellen wir die größten Gewinner und Verlierer des deutschen Aktienmarktes im Jahr 2025 vor.

Platz 5: Beiersdorf (-23,82 Prozent)

Beiersdorf belegt mit einem Minus von fast 24 Prozent 2025 den fünften Platz der deutschen Flop-Aktien. Nachdem die Aktie das Jahr mit einem Wert von rund 120 Euro startete, kannte der Kurs seit März nur eine Richtung. Mit 95 Euro beendete die Aktie Ende Dezember ihren Negativtrend und hofft auf einen Turnaround 2026.

Trotz der schlechten Performance von Beiersdorf und einer Gewichtung von circa 4,5 Prozent, performte der Fonds, in dem das Unternehmen den größten Anteil vertritt. Mit einem Plus von fast 12 Prozent sorgte der Fonds Mainfirst Germany Fund (ISIN: LU1004823719) für einen ordentliche Wertsteigerung in 2025.

MainFirst Germany Fund Auflegung: 11.12.2017

11.12.2017 Fondsgesellschaft: ETHENEA Independent Investors S.A.

ETHENEA Independent Investors S.A. ISIN: LU1004823719

LU1004823719 Max. Ausgabeaufschlag: 5,00%

5,00% Maximal Drawdown seit Auflage: 44,82%

44,82% Performance YTD: 12,75%

12,75% Performance 1 Jahr: 12,75%

12,75% Performance 5 Jahre: 5,23%

5,23% Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,02

0,02 Tracking Error 5 Jahre: 5,75

5,75 Volatilität 5 Jahre: 15,28%

15,28% Volumen in Mio. EUR: 92

Performance 2025: +11,93 Prozent

Anteil Beiersdorf: 4,68 Prozent

Platz 4: Adidas (-27,96 Prozent)

Der deutsche Schuhhersteller Adidas hatte 2025 ein schweres Jahr. Mit einem Minus von fast 28 Prozent kämpft auch das Unternehmen von Adi Dassler mit den Problemen der Konsumgüterbranche.

Mit einer Gewichtung von über fünf Prozent hatte Adidas einen Anteil an der schwachen Performance des Fonds JOHCM Continental European Fund (ISIN: IE00BJ4G0H33). Lediglich 1,95 Prozent Wertsteigerung generierte der Fonds im vergangenen Jahr.

JOHCM Continental European Fund Auflegung: 28.03.2014

28.03.2014 Fondsgesellschaft: Perpetual Investment Services Europe Limited

Perpetual Investment Services Europe Limited ISIN: IE00BJ4G0H33

IE00BJ4G0H33 Max. Ausgabeaufschlag: 5,00%

5,00% Maximal Drawdown seit Auflage: 37,28%

37,28% Performance YTD: 0,57%

0,57% Performance 1 Jahr: 3,04%

3,04% Performance 5 Jahre: 76,15%

76,15% Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,77

0,77 Tracking Error 5 Jahre: 8,50

8,50 Volatilität 5 Jahre: 12,96%

12,96% Volumen in Mio. EUR: 346

Performance 2025: +1,95 Prozent

Anteil Adidas: 5,37 Prozent

Platz 3: Symrise (-32,12 Prozent)

Auf Platz drei der deutschen Aktien mit der schlechtesten Performance liegt Symrise mit einem Wertverlust von über 32 Prozent. Von 100 Euro fiel die Aktie bis Jahresende unter 70 Euro und befindet sich weiterhin in einem Abwärtstrend.

Symrise sorgte mit einer Gewichtung von über 5 Prozent unter anderem für die schwache Performance des iShares Stoxx Europe 600 Chemicals ETF (ISIN: DE000A0H08E0). Der ETF verlor 2025 circa 3,5 Prozent an Wert. Vor allem ein Abwärtstrend zum Ende des Jahres sorgte für diese schwache Entwicklung.

iShares Stoxx Europe 600 Chemicals ETF Auflegung: 08.07.2002

08.07.2002 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Deutschland AG

BlackRock Asset Management Deutschland AG ISIN: DE000A0H08E0

DE000A0H08E0 Max. Ausgabeaufschlag: 2,00%

2,00% Maximal Drawdown seit Auflage: 47,76%

47,76% Performance YTD: -4,09%

-4,09% Performance 1 Jahr: -4,09%

-4,09% Performance 5 Jahre: 9,81%

9,81% Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,05

0,05 Tracking Error 5 Jahre: 7,88

7,88 Volatilität 5 Jahre: 15,11%

15,11% Volumen in Mio. EUR: 64

Performance 2025: -3,45 Prozent

Anteil Symrise: 5,67 Prozent

Platz 2: Schott Pharma (-39,57 Prozent)

Schott Pharma ist in keinem ETF oder Fonds mit einer hohen Gewichtung vertreten. Die Performance der Aktie sorgte bei Investoren 2025 für großes Kopfschütteln. Ein Verlust von fast 40 Prozent steht am Ende des Jahres auf der Haben-Seite.

Platz 1: Puma (-48,38 Prozent)

Der andere deutsche Schuhhersteller Puma ist die Flop-Aktie 2025. Beinahe 50 Prozent Minus stehen nach 12 Monaten für Investoren auf der Haben-Seite. Nachdem die Aktie im November ein Allzeithoch von 115 Euro erreichte, gab es in den vergangenen Jahren nur eine Richtung. Mittlerweile ist die Aktie auf unter 25 Euro gesunken und verlor die Hälfte ihres Wertes in 2025.

Der Deka Stoxx Europe Strong Value (ISIN: DE000ETFL045) hat trotz einer Gewichtung von über fünf Prozent Pumas eine beeindruckende Wertentwicklung erzielt. Investoren durften sich über eine Performance von 25,18 Prozent plus freuen.

Deka STOXX (R) Europe Strong Value 20 ETF Auflegung: 14.03.2008

14.03.2008 Fondsgesellschaft: Deka Investment GmbH

Deka Investment GmbH ISIN: DE000ETFL045

DE000ETFL045 Max. Ausgabeaufschlag: 2,00%

2,00% Maximal Drawdown seit Auflage: 60,85%

60,85% Performance YTD: 24,64%

24,64% Performance 1 Jahr: 24,64%

24,64% Performance 5 Jahre: 83,13%

83,13% Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,53

0,53 Tracking Error 5 Jahre: 15,01

15,01 Volatilität 5 Jahre: 21,94%

21,94% Volumen in Mio. EUR: 51

Performance 2025: +25,18 Prozent

Anteil Puma: 5,31 Prozent