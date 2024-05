Dividenden-ETFs gehören zu den beliebtesten Investments überhaupt. Kein Wunder, die Fonds versprechen auch in wirtschaftlich turbulenten Zeiten stabile Ausschüttungen und eine geringere Schwankungsanfälligkeit als der breite Markt. Doch nicht alle Dividenden-Fonds sind gleichermaßen attraktiv. Das zeigt eine aktuelle Untersuchung von Morningstar. Lesen Sie hier, warum Dividenden-ETFs ein guter Portfolio-Baustein sein können und welche Fonds bei der jüngsten Morningstar-Analyse besonders gut abgeschnitten haben.

Dividenden-ETFs bilden einen speziellen Index ab, der gezielt Unternehmen mit hohen und stabilen Ausschüttungen enthält. Dazu können unterschiedliche Kriterien herangezogen werden, wie zum Beispiel:

eine hohe Dividendenrendite, also der Anteil der Dividende am aktuellen Aktienkurs

ein langjähriger Track Record an kontinuierlichen oder sogar steigenden Dividendenzahlungen

eine nachhaltige Ausschüttungspolitik, die nicht zulasten von Investitionen oder der Verschuldung geht

Qualitätsfaktoren wie eine hohe Eigenkapitalrendite oder ein geringes Kursrisiko

Indem sie diese Kriterien berücksichtigen, versuchen Dividenden-ETFs die attraktivsten Ausschüttungstitel zu selektieren und „Dividendenfallen“ zu vermeiden. Anleger können so mit einem einzigen Produkt ein ganzes Bündel von aussichtsreichen Dividendenaktien ins Depot holen und breit streuen. Die Auswahl und Gewichtung der einzelnen Titel übernimmt dabei der Algorithmus des Indexanbieters.

Das sind die besten Dividenden-ETFs

In einer aktuellen Analyse hat das Fondsresearch-Haus Morningstar die besten Dividenden-ETFs identifiziert. Das Rating basiert auf einer umfassenden Bewertung der Fonds hinsichtlich ihrer Prozesse, ihrer Performance und ihrer Kosten. ETFs, die ein Gold- oder Silber-Rating von Morningstar erhalten, zeichnen sich dementsprechend in all diesen Bereichen besonders aus.

Hier sind die fünf Top-Dividenden-ETFs aus der Morningstar-Analyse im Überblick:

Für Europa-Fans: iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG Ucits ETF

Bewertung: Gold

Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von nur 0,28 Prozent ist der iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG eine günstige Wahl für Anleger, die auf europäische Dividendenaktien setzen wollen. Der ETF enthält 81 Titel mit einer hohen Dividendenqualität und einem geringen ESG-Risiko. Morningstar lobt die ausgewogene Sektorenallokation und die starke risikoadjustierte Rendite des Fonds.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 12.06.2017

12.06.2017 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited

BlackRock Asset Management Ireland Limited ISIN: IE00BYYHSM20

IE00BYYHSM20 Performance YTD: 11,13%

11,13% Performance 1 Jahr: 15,56%

15,56% Performance 3 Jahre: 39,97%

39,97% Performance 5 Jahre: 56,05%

56,05% Volumen in Mio. EUR: 544

544 Währung: EUR

Für Ausdauernde: SPDR S&P US Dividend Aristocrats Ucits ETF

Bewertung: Silber

Der SPDR S&P US Dividend Aristocrats setzt auf die „Dividendenaristokraten“ des US-Marktes - also Unternehmen, die ihre Ausschüttungen seit mindestens 25 Jahren kontinuierlich erhöht haben. Diese selektive Strategie führt zu einem konzentrierten, aber hochqualitativen Portfolio. Laut Morningstar konnte der Fonds über zehn Jahre eine starke Outperformance gegenüber seiner Benchmark erzielen und dabei die Volatilität gering halten.

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 14.10.2011

14.10.2011 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: SSgA SPDR ETFs Europe I plc

SSgA SPDR ETFs Europe I plc ISIN: IE00B6YX5D40

IE00B6YX5D40 Performance YTD: 8,00%

8,00% Performance 1 Jahr: 10,89%

10,89% Performance 3 Jahre: 26,98%

26,98% Performance 5 Jahre: 54,51%

54,51% Volumen in Mio. EUR: 3544

3544 Währung: USD

Für Nachhaltige: L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK Ucits ETF

Bewertung: Silber

Der britische ETF verbindet einen Fokus auf Dividendenqualität mit strengen ESG-Kriterien. Umstrittene Branchen wie Tabak, Waffen und Kohle sind kategorisch ausgeschlossen. Mit einer Zwölf-Monats-Rendite von 5 Prozent und einer TER von 0,24 Prozent bietet der L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK Ucits ETF laut Morningstar ein ausgezeichnetes Chance-Risiko-Profil für den britischen Markt.

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK ETF GBP Dist Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 12.04.2021

12.04.2021 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: LGIM Managers (Europe) Limited

LGIM Managers (Europe) Limited ISIN: IE00BMYDM802

IE00BMYDM802 Performance YTD: 16,12%

16,12% Performance 1 Jahr: 24,70%

24,70% Performance 3 Jahre: 25,58%

25,58% Performance 5 Jahre: -

- Volumen in Mio. EUR: 45

45 Währung: GBP

Für Kosmopoliten: Fidelity Global Quality Income ETF

Bewertung: Gold

Anleger, die weltweit in Dividendenaktien investieren möchten, finden im Fidelity Global Quality Income einen soliden Baustein. Der ETF setzt auf profitable Unternehmen mit einem nachhaltigen Dividendenwachstum. Morningstar lobt die starke Performance, die der Fonds sowohl kurz- als auch langfristig erzielt hat – und das bei geringer Volatilität und attraktiven Kosten.

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF EUR Hedged Auss. Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 29.11.2017

29.11.2017 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. ISIN: IE00BYV1YH46

IE00BYV1YH46 Performance YTD: 8,61%

8,61% Performance 1 Jahr: 19,20%

19,20% Performance 3 Jahre: 23,35%

23,35% Performance 5 Jahre: 64,49%

64,49% Volumen in Mio. EUR: -

- Währung: EUR

Für Exoten: Fidelity Emerging Markets Quality Income Ucits ETF

Bewertung: Gold

Auch für Dividendenjäger in Schwellenländern hat Morningstar eine Top-Empfehlung parat. Der Fidelity Emerging Markets Quality Income streut sehr breit über knapp 180 Titel und kommt dennoch auf eine Gesamtkostenquote von nur 0,5 Prozent. Das Gold-Rating verdankt der ETF vor allem der erfahrenen Managementqualität von Fidelity und der fokussierten Qualitätsstrategie.

