Welche ETFs brachten Anleger im dritten Quartal 2026 am weitesten nach vorn? Morningstar hat die in Deutschland handelbaren Fonds ausgewertet. Die 10 Besten zum Durchklicken.

KI stand in den vergangenen Monaten im Fokus. Im dritten Quartal konnten allerdings auch ETFs mit Fokus auf andere Technologien überzeugen.

Das dritte Quartal 2026 ist zuende. Doch welche börsengehandelten Fonds haben Anleger in diesen Monaten am weitesten nach vorn gebracht? Das Analysehaus Morningstar hat ausgewertet, welche in Deutschland handelbaren ETFs zwischen Juli und September die beste Wertentwicklung erzielten. Grundlage sind die Daten von Morningstar Direct.

Für die Auswertung zog Morningstar ETFs aus den Kategorien Aktien, Mischfonds und Renten heran. Produkte mit einem Vermögen von weniger als 25 Millionen US-Dollar (22,3 Millionen Euro) blieben außen vor. Ebenfalls aussortiert wurden Fonds aus der Kategorie Trading, da diese sich an aktive Händler richten und kaum für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont taugen.

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Aber wie aussagekräftig ist die Wertentwicklung eines einzelnen Quartals? Fachleute raten dazu, vor allem die Rendite über mehrere Jahre und Marktphasen im Blick zu behalten. Ein kurzer Zeitraum verrät aber durchaus, wohin einzelne Strategien gerade tendieren und welche Trends bislang möglicherweise unter dem Radar liefen. Im September lieferten sich ETFs aus den Bereichen Biotechnologie, Cloud Computing, Cybersecurity, Gold und europäische Energie beispielsweise ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Die 10 besten ETFs im dritten Quartal

Welche zehn ETFs im dritten Quartal 2026 genau vorn lagen, wie ihre Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume aussah, was sie kosten und wie stark sie schwanken, zeigen wir in der folgenden Klickstrecke.

>> Wer auch wissen möchte, in welchen Bereichen es gar nicht lief, findet bei uns auch die zehn schlechtesten ETFs des dritten Quartals.

Quelle der Fondsdaten: FWW Fonds-Explorer, Stand: 7. Oktober 2026

Platz 10: L&G Gold Mining ETF

Wertentwicklung im dritten Quartal 2026: 20,45 Prozent