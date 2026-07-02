Das erste Halbjahr 2026 war ein turbulentes. Trotz hoher Volatilität haben einige ETFs fulminante sechs Monate hinter sich. Wir zeigen die 10 besten ETFs des Halbjahres.

Halbjahresbilanz Diese 10 ETFs haben im ersten Halbjahr am besten performt

Wir zeigen die 10 besten ETFs des ersten Halbjahres.

Wer sein Geld gern in ruhigen Bahnen anlegt, hat im ersten Halbjahr 2026 die spannendsten Geschichten verpasst. Dabei lief es an den Börsen ohnehin gut: Trotz des Konflikts im Nahen Osten verbuchten die US-Märkte das beste Quartal seit sechs Jahren, der breite S&P 500 legte seit April rund 14 Prozent zu.

Doch einzelne ETFs ließen selbst diesen Aufschwung weit hinter sich. Der Spitzenreiter hat seinen Wert in nur sechs Monaten mehr als verdoppelt: 112 Prozent Plus stehen zu Buche – eine Rendite, für die andere Fonds ein gutes Jahrzehnt brauchen. Und er ist nicht allein: Auch die übrigen neun Produkte unserer Bestenliste haben in kurzer Zeit erstaunlich weit ausgeholt.

Wir zeigen, welche zehn ETFs im ersten Halbjahr die stärkste Wertentwicklung erzielt haben – und was hinter den Spitzenreitern steckt. Für das Ranking haben wir ausschließlich ETFs mit einem Fondsvolumen von mindestens 200 Millionen Euro berücksichtigt.

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Nicht nur bei der Rendite gab es klare Sieger: Welche Anbieter im ersten Halbjahr die meisten Zuflüsse generierten, lesen Sie hier.

Stand der Daten: FWW-Explorer 30. Juni 2026