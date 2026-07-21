2026 ist bislang das Jahr der US-Nebenwerte: Sie hängen Large Caps und Weltmarkt ab. Morningstar zeigt, welche ETFs das Segment am überzeugendsten abbilden.

Jahrelang galten US-Nebenwerte als Dauerkandidat für das Depot, der sein Versprechen selten einlöste – Large Caps zogen davon, die Kleinen hinterher. 2026 hat sich das Vorzeichen gedreht: Bis Mitte Juli lag der Morningstar US Small Cap Market Index mit 15 Prozent vorn, während der Large-Cap-Index bei 12 Prozent blieb. Damit haben kleine US-Werte nicht nur die heimischen Standardwerte abgehängt, sondern auch den breiten Weltmarkt.

Der Rückenwind speist sich aus mehreren Quellen. Goldman Sachs verortet den größten Treiber im KI-Boom: Rund 40 Prozent der diesjährigen Small-Cap-Rendite entfallen laut US-Aktienstratege Ben Snider auf Zulieferer der KI-Infrastruktur – jenen Teil des Marktes, der abseits der großen Hyperscaler von deren Milliardeninvestitionen profitiert. Hinzu kommen ein stabiles Konjunkturbild und eine Welle von Übernahmen im Gesundheitssektor, die vor allem den Biotech-Werten Auftrieb gab; auf sie geht rund ein Zehntel der Jahresrendite des Russell 2000 zurück. Und anders als der S&P 500, dem die schwächelnden „Magnificent Seven“ im ersten Halbjahr kaum Ertrag lieferten, musste der Small-Cap-Index diesen Ballast nicht schultern.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Auswahl aus 19 Produkten

Bleibt die Frage, mit welchen Fonds Anleger das Segment am besten abbilden. Morningstar hat dafür 19 ETFs der Kategorie Aktien USA Nebenwerte durchleuchtet und auf die Bestnote Gold hin geprüft – die höchste Stufe des Medalist Ratings. Die vergeben die Analysten nur an Fonds, die aus ihrer Sicht die größten langfristigen Chancen gegenüber der Konkurrenz haben. Fünf ETFs haben es auf die Liste geschafft. Wir stellen sie in alphabetischer Reihenfolge vor.