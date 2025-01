Beste Fonds 2024: Die Top-Fonds des vergangenen Jahres

Das außergewöhnliche Börsenjahr 2024, in dem der Dax erstmals die 20.000-Punkte-Marke überschritt, brachte auch bei aktiv gemanagten Fonds bemerkenswerte Ergebnisse hervor. Die Performance-Spanne der zehn erfolgreichsten Fonds liegt zwischen 52 und 70 Prozent – und übertrifft damit deutlich die Renditen vergleichbarer ETFs.

Bit Capital dominiert die Top Ten

Die Top Ten werden dabei maßgeblich von einem Anbieter geprägt: Bit Capital platziert gleich vier Fonds in der Spitzengruppe. Das von Tech-Unternehmer Jan Beckers geführte Investmenthaus überzeugt mit seinem datengetriebenen Investmentansatz besonders bei der Identifikation von Wachstumstrends.

Die verschiedenen Themenfonds – von Global Leaders über Fintech bis hin zu Krypto – profitieren dabei von der frühzeitigen Positionierung in zukunftsweisenden Technologiesektoren. Beckers' Strategie (siehe auch sein Porträt von DAS INVESTMENT), Echtzeitdaten und alternative Datenquellen für Investmententscheidungen zu nutzen, erweist sich dabei als entscheidender Wettbewerbsvorteil.

Was die besten Fonds 2024 gemeinsam haben

Auffällig ist die starke Fokussierung der erfolgreichsten Fonds auf Technologie-Investments, wobei sich ein interessantes Muster abzeichnet: Neben den „Magnificent Seven“ – den großen US-Tech-Werten wie Nvidia, Microsoft oder Meta – setzen die Top-Performer gezielt auf spezialisierte Wachstumssegmente.

Der zweitplatzierte Echiquier Space B etwa konzentriert sich auf die Raumfahrtindustrie, während andere Fonds in den Bereichen Blockchain, Digital Payment oder künstliche Intelligenz überzeugen. Diese Konvergenz verschiedener Technologietrends scheint sich als besonders erfolgreich zu erweisen.

Investoren sollten allerdings die erhöhten Risiken dieser High-Performer im Blick behalten. Die Volatilitäten liegen mit 25 bis über 80 Prozent deutlich über denen klassischer Aktienindizes. Gleichzeitig beeindrucken die Sharpe Ratios im Einjahreszeitraum mit Werten zwischen 2,25 und 3,71, was für ein effizientes Risikomanagement der Fondsmanager spricht.

Hier sind die besten Fonds 2024 im Einzelcheck.

Platz 10: Morgan Stanley INVF Global Insight Fund (EUR) A

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Large Cap

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Large Cap

Aktienfonds Large Cap Auflegung: 26.02.2021

26.02.2021 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend ISIN: LU2295320068

LU2295320068 Maximal Drawdown seit Auflage: 64,12%

64,12% Performance 1 Jahr: 52,13%

52,13% Performance 3 Jahre: -1,10%

-1,10% Performance 5 Jahre: -

- Sharpe Ratio 1 Jahr: 2,25

2,25 Sum. lfd. Kosten: 2,12%

2,12% Volatilität 1 Jahr: 31,21%

31,21% Volumen in Mio. EUR: 584

584 Währung: EUR

Der Morgan Stanley INVF Global Insight Fund (EUR) A überzeugt mit einer Performance von 52,13 Prozent im Jahr 2024, wenngleich die leicht negative Dreijahresperformance die hohe Volatilität des Portfolios verdeutlicht. Das Managementteam um David Cohen und Dennis Lynch verfolgt einen globalen Stockpicking-Ansatz mit Fokus auf große, wachstumsstarke Unternehmen.

Das Portfolio ist hochkonzentriert und setzt stark auf innovative Wachstumsunternehmen: Die Top-10-Positionen machen über 50 Prozent des Fondsvermögens aus, angeführt von Mercadolibre, Cloudflare und Adyen. Geografisch dominieren US-Titel mit knapp 69 Prozent, gefolgt von Investments in den Niederlanden und Kanada mit jeweils rund 6 Prozent.

Bemerkenswert ist die klare thematische Ausrichtung: Über ein Drittel des 654 Millionen US-Dollar schweren Fonds ist in zyklische Konsumwerte investiert, gefolgt von Informationstechnologie (26 Prozent) und Finanzwerten (13 Prozent).

Der aktive Managementansatz spiegelt sich in einer Gesamtkostenquote von 2,12 Prozent wider. Mit einer Volatilität von 31,21 Prozent und einem maximalen Drawdown von 64,12 Prozent richtet sich der Fonds klar an chancenorientierte Anleger.

Platz 9: Alger American Asset Growth Fund A EU

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 08.06.2015

08.06.2015 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend ISIN: LU1232087814

LU1232087814 Maximal Drawdown seit Auflage: 38,50%

38,50% Performance 1 Jahr: 56,98%

56,98% Performance 3 Jahre: 40,20%

40,20% Performance 5 Jahre: 130,09%

130,09% Sharpe Ratio 1 Jahr: 3,16

3,16 Sum. lfd. Kosten: 2,20%

2,20% Volatilität 1 Jahr: 16,89%

16,89% Volumen in Mio. EUR: 25

25 Währung: EUR

Der Alger American Asset Growth Fund A EU setzt konsequent auf US-Wachstumsaktien und erzielte 2024 eine Performance von 56,98 Prozent. Das Managementtrio um Patrick Kelly, Ankur Crawford und Dan Chung fokussiert sich dabei auf Unternehmen jeder Größenordnung, die ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial aufweisen und an US-Börsen notiert sind.

Das Portfolio zeigt eine starke Gewichtung der großen Technologiewerte: Microsoft (9,5 Prozent), Nvidia (9,35 Prozent) und Amazon (7,91 Prozent) führen die Portfolioliste an, gefolgt von Meta Platforms mit 7,37 Prozent.

Diese Konzentration auf etablierte Tech-Giganten unterscheidet den Fonds von vielen anderen Top-Performern des Jahres, die stärker auf Nebenwerte setzen. Geografisch ist der Fonds mit 100 Prozent in US-Aktien investiert.

Der 25,5 Millionen Euro schwere Fonds überzeugt mit einer Fünfjahres-Performance von über 218 Prozent und einer vergleichsweise moderaten Volatilität von 16,89 Prozent im Einjahreszeitraum. Die Sharpe Ratio von 3,16 im letzten Jahr deutet auf ein effizientes Risikomanagement hin. Mit einer Gesamtkostenquote von 2,20 Prozent liegt der Fonds im mittleren Bereich der Top-Performer.

Platz 8: Superfund Ucits - Superfund Black Blockchain Fund USD

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 14.11.2023

14.11.2023 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend ISIN: LI1231315121

LI1231315121 Maximal Drawdown seit Auflage: 31,17%

31,17% Performance 1 Jahr: 58,43%

58,43% Performance 3 Jahre: -

- Performance 5 Jahre: -

- Sharpe Ratio 1 Jahr: 1,63

1,63 Sum. lfd. Kosten: 1,25%

1,25% Volatilität 1 Jahr: 67,78%

67,78% Volumen in Mio. EUR: 9

9 Währung: USD

Der Superfund Ucits Black Blockchain Fund überzeugte 2024 mit einer Performance von 58,43 Prozent, wobei der Fonds erst im November 2023 aufgelegt wurde. Das Team der Gesellschaft Superfund Asset Management verfolgt dabei einen thematischen Ansatz mit Fokus auf Aktien, Zertifikate und andere Wertpapiere aus dem Blockchain- und Kryptowährungssektor.

Mit einer Länderallokation von fast 80 Prozent in den USA, gefolgt von Kanada (8,14 Prozent) und Australien (5,32 Prozent), setzt der Fonds klar auf die führenden Märkte im Blockchain-Bereich.

Der noch junge Fonds weist mit einer Volatilität von 67,78 Prozent und einem Maximum Drawdown von 31,17 Prozent seit Auflegung die typischen Risikomerkmale des Blockchain-Sektors auf. Die Gesamtkostenquote von 1,25 Prozent ist moderat, allerdings fällt eine Performance Fee von 19,5 Prozent an.

Die Sharpe Ratio von 1,63 im ersten Jahr deutet auf ein ordentliches Rendite-Risiko-Verhältnis hin.

Platz 7: Bit Global Crypto Leaders R-I

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 01.09.2021

01.09.2021 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend ISIN: DE000A3CNGM3

DE000A3CNGM3 Maximal Drawdown seit Auflage: 87,28%

87,28% Performance 1 Jahr: 58,88%

58,88% Performance 3 Jahre: 16,53%

16,53% Performance 5 Jahre: -

- Sharpe Ratio 1 Jahr: 2,26

2,26 Sum. lfd. Kosten: 2,10%

2,10% Volatilität 1 Jahr: 88,23%

88,23% Volumen in Mio. EUR: 177

177 Währung: EUR

Der Bit Global Crypto Leaders R-I profitierte 2024 besonders von der Krypto-Rally im Nachgang der US-Präsidentschaftswahl. Mit einer Jahresperformance von 58,88 Prozent bestätigte der Fonds seine Position als einer der führenden Krypto-Aktienfonds in Europa.

Das 177,4 Millionen Euro schwere Portfolio setzt stark auf Krypto-Mining und Blockchain-Infrastruktur: Die Top-Holdings Iren, Cipher Mining und Hut 8 mit jeweils rund 10 Prozent spiegeln diese Ausrichtung wider. Bemerkenswert ist auch das direkte Bitcoin-Exposure von 4,7 Prozent.

Mit einer Technologie-Gewichtung von über 90 Prozent und einer geografischen Konzentration auf die USA (42,2 Prozent) und globale Krypto-Player ist der Fonds ein Pure-Play auf den digitalen Asset-Sektor.

Die hohe Volatilität von 88,23 Prozent und ein maximaler Drawdown von 87,28 Prozent verdeutlichen das erhebliche Risiko dieser Anlageklasse. Fondsmanager Jan Beckers setzt auf eine Kombination aus Aktien (74 Prozent), gemischten Anlagen (23 Prozent) und einer überschaubaren Kasse-Position (3 Prozent), um die extremen Marktschwankungen zu managen.

Die Gesamtkostenquote von 2,1 Prozent plus einer Performance Fee von 15 Prozent über einer Hurdle Rate von 7 Prozent erscheint angesichts der komplexen Anlageklasse angemessen.

Platz 6: Incrementum Digital & Physical Gold Fund CHF-A

Asset-Schwerpunkt: Mischfonds Thema

Asset-Schwerpunkt: Mischfonds Thema

Mischfonds Thema Auflegung: 05.08.2020

05.08.2020 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend ISIN: LI0481314941

LI0481314941 Maximal Drawdown seit Auflage: 35,99%

35,99% Performance 1 Jahr: 60,54%

60,54% Performance 3 Jahre: 69,16%

69,16% Performance 5 Jahre: -

- Sharpe Ratio 1 Jahr: 3,34

3,34 Sum. lfd. Kosten: 3,21%

3,21% Volatilität 1 Jahr: 18,91%

18,91% Volumen in Mio. EUR: 24

24 Währung: CHF

Der Incrementum Digital & Physical Gold Fund CHF-A schlägt mit seiner bemerkenswerten Strategie eine Brücke zwischen traditionellem und digitalem Gold: Mit einer Performance von 60,54 Prozent im Jahr 2024 zeigt der Fonds, dass die Kombination von physischem Gold und Kryptowährungen ein erfolgreiches Anlagekonzept sein kann. Die Drei-Jahres-Performance von 69,16 Prozent unterstreicht die Nachhaltigkeit dieses Ansatzes.

Das 26,65 Millionen USD schwere Portfolio ist klar strukturiert: 58,47 Prozent sind in physischen Goldunzen investiert, während Bitcoin mit 15,7 Prozent die zweitgrößte Position darstellt. Ergänzt wird dies durch den Incrementum Active Gold Fund (14,14 Prozent) und Silber-Futures (1,91 Prozent). Diese Mischung aus physischen Edelmetallen, Kryptowährungen und derivativen Instrumenten macht den Fonds zu einem Hybrid-Investment mit Fokus auf alternative „Währungen“.

Mit einer Volatilität von 18,91 Prozent im Einjahreszeitraum weist der Fonds überraschend moderate Schwankungen auf – deutlich niedriger als reine Krypto- oder Goldminenfonds.

Die Gesamtkostenquote von 3,21 Prozent plus einer Performance Fee von 10 Prozent über einer Hurdle Rate von 10 Prozent spiegelt den aktiven Managementansatz wider. Der maximale Drawdown von 35,99 Prozent seit Auflage zeigt, dass die Diversifikationsstrategie auch in Stressphasen funktioniert.

Platz 5: Bit Global Technology Leaders R – I

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Technologie

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Technologie

Aktienfonds Technologie Auflegung: 02.01.2019

02.01.2019 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend ISIN: DE000A2N8127

DE000A2N8127 Maximal Drawdown seit Auflage: 67,09%

67,09% Performance 1 Jahr: 64,81%

64,81% Performance 3 Jahre: 39,38%

39,38% Performance 5 Jahre: 332,31%

332,31% Sharpe Ratio 1 Jahr: 3,05

3,05 Sum. lfd. Kosten: 2,40%

2,40% Volatilität 1 Jahr: 27,02%

27,02% Volumen in Mio. EUR: 643

643 Währung: EUR

Der Bit Global Technology Leaders R-I markiert mit einer Performance von 64,81 Prozent die Top-5 der erfolgreichsten Fonds 2024. Als einer der vier Bit-Fonds in den Top 10 profitierte er besonders von der präzisen Positionierung in globalen Internet- und Technologieaktien. Die Dreijahresperformance von 39,38 Prozent bestätigt den nachhaltigen Erfolg der Strategie.

Mit einem Volumen von 643,9 Millionen Euro ist der Fonds einer der größten unter den Top-Performern. Das Portfolio zeigt die typische Bit-Handschrift: Hello Fresh (10,3 Prozent), Kaspi (9,3 Prozent) und Iren (9,2 Prozent) führen die Einzelpositionen an.

Die geografische Allokation konzentriert sich auf die USA (59,5 Prozent) und globale Tech-Player (21,3 Prozent), ergänzt durch europäische (14,9 Prozent) und chinesische (4,3 Prozent) Positionen.

Bemerkenswert ist die breite sektorale Streuung: Neben Finanzen (33,9 Prozent) und E-Commerce (23 Prozent) setzt der Fonds auch auf klassische Technologiewerte (11,5 Prozent) und Hardware (9,5 Prozent).

Die Volatilität von 27,02 Prozent und eine Sharpe Ratio von 3,05 im Einjahreszeitraum sprechen für ein gutes Risikomanagement, wenngleich der maximale Drawdown von 67,09 Prozent die inhärenten Risiken der Anlageklasse verdeutlicht.

Platz 4: DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (N) (EUR)

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 25.03.2022

25.03.2022 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend ISIN: LU2061961491

LU2061961491 Maximal Drawdown seit Auflage: 38,37%

38,37% Performance 1 Jahr: 65,02%

65,02% Performance 3 Jahre: -

- Performance 5 Jahre: -

- Sharpe Ratio 1 Jahr: 2,39

2,39 Sum. lfd. Kosten: 1,96%

1,96% Volatilität 1 Jahr: 30,27%

30,27% Volumen in Mio. EUR: 50

50 Währung: EUR

Der DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (N) erreichte 2024 eine Performance von 65,02 Prozent. Das norwegische Fondsmanagement setzt dabei konsequent auf Unternehmen, die von disruptiven Veränderungen in den Bereichen Kommunikation, IT, Finanzen, Gesundheitswesen und erneuerbare Energien profitieren. Als wichtigste Treiber identifiziert das Team Veränderungen in Regulierung, Technologie und Konsumverhalten.

Das 50,17 Millionen Euro schwere Portfolio wird von Tesla (7,11 Prozent), Napatech (6,29 Prozent) und AST Spacemobile (6,27 Prozent) angeführt.

Die geografische Allokation zeigt eine klare US-Dominanz (65,18 Prozent), gefolgt von Investments in Norwegen (7,22 Prozent) und Dänemark (6,29 Prozent). Diese nordische Komponente unterscheidet den Fonds von vielen anderen Top-Performern und spiegelt die regionale Expertise des Managements wider.

In der Sektorenaufteilung dominieren Industriewerte (24,7 Prozent) und Informationstechnologie (23 Prozent), gefolgt von zyklischen Konsumgütern (15,6 Prozent).

Die Volatilität von 30,27 Prozent und eine Sharpe Ratio von 2,39 im Einjahreszeitraum zeigen die typischen Charakteristika eines hochkonzentrierten Wachstumsportfolios. Die Fondsbetreiber lassen sich das aktive Management mit einer Performance Fee von 20 Prozent über dem MSCI World Index vergüten.

Platz 3: Bit Global Fintech Leaders R-I

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen

Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Auflegung: 03.05.2021

03.05.2021 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend ISIN: DE000A2QJLA8

DE000A2QJLA8 Maximal Drawdown seit Auflage: 68,00%

68,00% Performance 1 Jahr: 66,73%

66,73% Performance 3 Jahre: 49,85%

49,85% Performance 5 Jahre: -

- Sharpe Ratio 1 Jahr: 3,44

3,44 Sum. lfd. Kosten: 2,60%

2,60% Volatilität 1 Jahr: 27,12%

27,12% Volumen in Mio. EUR: 43

43 Währung: EUR

Der Bit Global Fintech Leaders R-I schaffte es 2024 mit einer Performance von 66,73 Prozent aufs Podium. Der von Jan Beckers gemanagte Fonds fokussiert sich dabei ausschließlich auf Unternehmen aus dem Fintech-Sektor, wobei sowohl B2C- als auch B2B-Geschäftsmodelle berücksichtigt werden. Ein Alleinstellungsmerkmal: Der Fonds kann auch Zertifikate auf Kryptowährungen beimischen.

Das 43 Millionen Euro schwere Portfolio wird von Iren (11,3 Prozent), Kaspi (11 Prozent) und Robinhood (10,7 Prozent) dominiert. Interessant ist die breite Streuung über verschiedene Fintech-Bereiche: von klassischen Trading-Plattformen über digitale Banken bis hin zu Krypto-Assets wie Bitcoin und Ethereum (zusammen 9,3 Prozent).

Die geografische Allokation verteilt sich auf globale Fintech-Player (45,4 Prozent), US-Unternehmen (39,2 Prozent) und europäische Titel (10,5 Prozent).

Die Volatilität von 27,12 Prozent und eine Sharpe Ratio von 3,44 im Einjahreszeitraum sprechen für ein effektives Risikomanagement. Allerdings zeigt der maximale Drawdown von 68 Prozent die hohen Risiken im Fintech-Sektor.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 2,6 Prozent, on top kommt eine Performance Fee von 15 Prozent über einer Hurdle Rate von 7 Prozent.

Platz 2: Echiquier Space B (EUR)

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 12.12.2022

12.12.2022 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend ISIN: LU2466448532

LU2466448532 Maximal Drawdown seit Auflage: 14,62%

14,62% Performance 1 Jahr: 68,74%

68,74% Performance 3 Jahre: -

- Performance 5 Jahre: -

- Sharpe Ratio 1 Jahr: 3,71

3,71 Sum. lfd. Kosten: 1,93%

1,93% Volatilität 1 Jahr: 19,91%

19,91% Volumen in Mio. EUR: 76

76 Währung: EUR

Der Echiquier Space B (EUR) landet mit einer beeindruckenden Performance von 68,74 Prozent auf dem zweiten Platz. Der Ende 2022 aufgelegte Fonds der französischen Gesellschaft La Financiere de l'Echiquier hat sich dabei ganz dem Weltraumsektor verschrieben. Das Portfolio umfasst Unternehmen, die direkt oder indirekt von der zunehmenden Kommerzialisierung der Raumfahrt profitieren.

Die Top-Holdings zeigen die breite Interpretation des Space-Themas: Neben reinen Raumfahrtunternehmen wie Rocket Lab USA (7,9 Prozent) und MDA Space (5,7 Prozent) setzt der Fonds auch auf Technologiekonzerne wie Nvidia (5,4 Prozent) und Amazon (4,9 Prozent), die wichtige Infrastruktur für die Raumfahrtindustrie bereitstellen.

Mit BAE Systems (4,9 Prozent) und Thales (4 Prozent) sind auch traditionelle Verteidigungsunternehmen vertreten, die im Bereich Satellitentechnologie aktiv sind.

Der 76 Millionen Euro schwere Fonds überzeugt mit einer vergleichsweise moderaten Volatilität von 19,91 Prozent und einer Sharpe Ratio von 3,71 im ersten Jahr – dem besten Wert unter den Top 10. Die Gesamtkostenquote von 1,93 Prozent plus einer Performance Fee von 15 Prozent über dem MSCI All Country World Index erscheint angesichts der hochspezialisierten Ausrichtung angemessen.

Platz 1: Bit Global Leaders R – I

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap

Aktienfonds All Cap Auflegung: 02.11.2020

02.11.2020 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend ISIN: DE000A2QDRW2

DE000A2QDRW2 Maximal Drawdown seit Auflage: 60,97%

60,97% Performance 1 Jahr: 70,41%

70,41% Performance 3 Jahre: 16,62%

16,62% Performance 5 Jahre: -

- Sharpe Ratio 1 Jahr: 3,00

3,00 Sum. lfd. Kosten: 4,50%

4,50% Volatilität 1 Jahr: 30,77%

30,77% Volumen in Mio. EUR: 63

63 Währung: EUR

Der Bit Global Leaders R-I krönt sich mit einer Performance von 70,41 Prozent zum erfolgreichsten aktiv gemanagten Fonds des Jahres 2024. Damit untermauert Jan Beckers' Investmentboutique ihre Dominanz im Technologiesektor.

Die Dreijahresperformance des Fonds liegt zwar „nur“ bei 16,62 Prozent, dennoch: Der Wert zeigt die Fähigkeit des Teams, auch längerfristig Mehrwert zu generieren.

Das 63,1 Millionen Euro schwere Portfolio ist hochkonzentriert und setzt auf eine Mischung aus etablierten Tech-Unternehmen und aufstrebenden Disruptoren: Hello Fresh (10,1 Prozent), Hims & Hers (9,4 Prozent) und Kaspi (9,3 Prozent) führen die Einzelpositionen an.

Die geographische Allokation zeigt eine klare US-Dominanz (57,9 Prozent), ergänzt durch globale Tech-Player (22,2 Prozent) und europäische Titel (15,5 Prozent). Die sektorale Verteilung spiegelt den breiten Technologiefokus wider: IT (27 Prozent), Finanzen (21,8 Prozent) und Telekommunikation (14,8 Prozent).

Mit einer Volatilität von 30,77 Prozent und einem maximalen Drawdown von 60,97 Prozent zeigt der Fonds die typischen Charakteristika eines konzentrierten Wachstumsportfolios. Die Gesamtkostenquote von 4,5 Prozent ist die höchste unter den Top 10, wird aber durch die herausragende Performance und eine Sharpe Ratio von 3,0 im Einjahreszeitraum gerechtfertigt.

Der datengetriebene Investmentansatz von Bit Capital, der Echtzeitdaten und alternative Datenquellen für Investmententscheidungen nutzt, erweist sich damit einmal mehr als Erfolgsformel.

Damit schafft es Bit Capital wie 2023 ganz nach oben aufs Siegertreppchen der besten aktiv gemanagten Fonds.