Da kleinere Titel in der Regel über höhere Wachstumsraten als ihre größeren Geschwister verfügen, lagen in der Vergangenheit die Bewertungen der kleinen Titel hinsichtlich des KGVs meist höher. Aber davon ist man aktuell weit entfernt. Viel mehr sind die Bewertungsrelationen gerade andersrum: sprich die Bewertung der großen Titel ist höher als bei den Nebenwerten. Aktuell liegt die Bewertung in Relation zu den großen Werten deutlich niedriger als beispielsweise in der Finanzmarktkrise.

Small Caps machen seitens der Marktkapitalisierung nur rund 15 Prozent aller Aktien aus, betrachtet man aber die Zahl der Titel, so entfallen rund 2/3 aller Aktien auf den Nebenwertesektor. Gleichzeitig sind Titel dieser Kategorie auch für 2/3 aller Arbeitsplätze in Europa verantwortlich. Historisch betrachtet ist die Performance dieser Titel langfristig denen der großen Titel überlegen. Zwar ist das mit einer höheren Volatilität verbunden, aber das höhere Risiko wurde bislang für Investoren auch mit höheren Renditen belohnt .

Seit Sommer dieses Jahres haben sowohl die Nachfrage als auch die Umsätze bei kleineren Titeln wieder zugenommen. Gerade nach der Wahl Donald Trumps in den USA stiegen dort die Kurse der Small Caps deutlich an . Wirkt sich das auch auf die Kurse der europäischen Small und Mid Caps aus?

Ursache für die deutliche Underperformance der Small und Mid Caps war sicherlich deren Zinsempfindlichkeit. Durch das Anheben der Zinsen der Zentralbanken im Rahmen der gestiegenen Inflation während der Coronapandemie und dem immer noch andauernden Krieg in der Ukraine, erfolgte typischerweise die Flucht der Anleger in die großen Titel. Dieses Phänomen konnte man in den letzten Jahrzehnten häufig feststellen.

Nachdem sich die Märkte hinsichtlich der Inflationsraten wieder beruhigt haben und die Notenbanken angefangen haben die Zinsen zu senken, könnte die Entwicklung der Small Caps wieder an Fahrt gewinnen. Ein Blick in die Historie zeigt hier, dass insbesondere die kleinen Titel bei Zinssenkungen in den auf die Zinssenkung folgenden Monaten deutlich besser performen als die größeren Titel. Da es sich bei den aktuellen Maßnahmen der Zentralbanken nicht um eine einmalige Zinssenkung, sondern eher um einen neuen Zinssenkungszyklus handelt, könnten die kleinen Titel wieder aus dem Schatten der großen Unternehmen treten und verlorenes Terrain wieder aufholen.