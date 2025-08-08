Trotz Pharmakrise: Die besten Gesundheitsfonds über ein Jahr
- CPR Invest Med Tech Seite 1
- Variopartner Sicav MIV Global Medtech Fund Seite 2
- iShares US Medical Devices ETF Seite 3
- Apo Future Health Seite 4
- L&G Pharma Breakthrough ETF Seite 5
- Axa WF People & Planet Equity Seite 6
- Bellevue Funds (Lux) Bellevue Emerging Markets Healthcare Seite 7
- Global X Telemedicine & Digital Health ETF Seite 8
- Lacuna Global Health Plus Seite 9
- Invesco China Health Care Equity Fund Seite 10
Der Gesundheitsbereich – und insbesondere die Pharmabranche – ist durch die neue Zollpolitik der USA gehörig unter Druck geraten. Doch nicht nur etwaige Zölle sorgen für Verunsicherung. Auch politische Forderungen nach günstigeren Preisen für Medikamente, vornehmlich in den USA, sorgen für Unsicherheit. Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um in den Gesundheitsmarkt zu investieren?
Am langfristigen Potenzial des Gesundheitsmarktes gibt es keinen Zweifel. Die Menschen werden immer älter, die Zivilisationskrankheiten nehmen zu. Und durch Forschung und Entwicklung sowie technischen Fortschritt werden immer wieder entsprechende Medikamente und Behandlungsmethoden entwickelt.
Die Pharmabranche ist per se recht zyklisch: Schafft ein Unternehmen es, seine Produktpipeline frühzeitig mit potenziellen Blockbustern zu befüllen, wird die Company oft in den Himmel gelobt und mit steigenden Kursen belohnt. Laufen dann die Patente aus oder ein Mitbewerber findet eine Alternative, kann es sehr schnell auch wieder nach unten gehen. Da insbesondere die Kosten für Forschung und Entwicklung sehr hoch sind, ist der Druck in der Branche groß.
Politik sorgt für Unruhe
Wenn nun durch die Politik, sei es durch Zölle, welche globale Unternehmen belasten, oder durch Forderungen nach Kostenreduzierungen für Medikamente wie zuletzt in den USA, zusätzlicher Druck aufgebaut wird, verunsichert das Unternehmen und Investoren. Speziell in den USA mit ihrem sehr teuren, aber wenig leistungsfähigen Gesundheitssystem herrscht Unruhe. Dies spiegelt sich auch in den Kursen der Titel aus dem Healthcare-Sektor wider.
Wir haben uns daher die Entwicklung der Aktienfonds aus dem Sektor Gesundheit/ Pharma angeschaut und wollten wissen, welche zehn Fonds sich auf Jahressicht am besten geschlagen haben. Institutionelle Tranchen haben wir wie immer ausgeschlossen und auch erkennbar währungsgesicherte Tranchen nicht berücksichtigt.
Quelle: FWW Fondsexplorer; Stand der Daten: 08. August 2025
Hier gehts zu den Ergebnissen.
Platz 10: CPR Invest Med Tech
- Sektor: Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
- Auflegung: 12.12.2019
- Ertragsverwendung: thesaurierend
- Fondsgesellschaft: CPR Asset Management
- ISIN: LU2036817125
- Maximal Drawdown seit Auflage: 30,30%
- Performance YTD: -8,73%
- Performance 1 Jahr: 0,89%
- Performance 3 Jahre: -3,80%
- Performance 5 Jahre: 10,38%
- Performance 10 Jahre: -
- Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,06
- Sum. lfd. Kosten: 2,32%
- Volatilität 5 Jahre: 15,12%
- Volumen in Mio. EUR: 249