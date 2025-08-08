Zölle und Preisdruck belasten die Pharmabranche – doch langfristig gibt es viel Potenzial. Diese Fonds für Gesundheit und Pharma haben sich auf Jahressicht am besten geschlagen.

Der Gesundheitsbereich – und insbesondere die Pharmabranche – ist durch die neue Zollpolitik der USA gehörig unter Druck geraten. Doch nicht nur etwaige Zölle sorgen für Verunsicherung. Auch politische Forderungen nach günstigeren Preisen für Medikamente, vornehmlich in den USA, sorgen für Unsicherheit. Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um in den Gesundheitsmarkt zu investieren?

Am langfristigen Potenzial des Gesundheitsmarktes gibt es keinen Zweifel. Die Menschen werden immer älter, die Zivilisationskrankheiten nehmen zu. Und durch Forschung und Entwicklung sowie technischen Fortschritt werden immer wieder entsprechende Medikamente und Behandlungsmethoden entwickelt.

Die Pharmabranche ist per se recht zyklisch: Schafft ein Unternehmen es, seine Produktpipeline frühzeitig mit potenziellen Blockbustern zu befüllen, wird die Company oft in den Himmel gelobt und mit steigenden Kursen belohnt. Laufen dann die Patente aus oder ein Mitbewerber findet eine Alternative, kann es sehr schnell auch wieder nach unten gehen. Da insbesondere die Kosten für Forschung und Entwicklung sehr hoch sind, ist der Druck in der Branche groß.

Politik sorgt für Unruhe

Wenn nun durch die Politik, sei es durch Zölle, welche globale Unternehmen belasten, oder durch Forderungen nach Kostenreduzierungen für Medikamente wie zuletzt in den USA, zusätzlicher Druck aufgebaut wird, verunsichert das Unternehmen und Investoren. Speziell in den USA mit ihrem sehr teuren, aber wenig leistungsfähigen Gesundheitssystem herrscht Unruhe. Dies spiegelt sich auch in den Kursen der Titel aus dem Healthcare-Sektor wider.

Wir haben uns daher die Entwicklung der Aktienfonds aus dem Sektor Gesundheit/ Pharma angeschaut und wollten wissen, welche zehn Fonds sich auf Jahressicht am besten geschlagen haben. Institutionelle Tranchen haben wir wie immer ausgeschlossen und auch erkennbar währungsgesicherte Tranchen nicht berücksichtigt.

Platz 10: CPR Invest Med Tech