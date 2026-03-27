An der Information Ratio lässt sich ablesen, ob Fondsmanager für den Mut vom Index abzuweichen auch durch einen Mehrwert belohnt werden – hier sind die besten Large-Cap-Fonds.

Die Betrachtung von Investmentfonds nicht nur nach der Performance, sondern eher nach deren Risiko-Ertragsprofil ist mittlerweile gang und gäbe. Dabei spielt oft die Kennzahl Sharpe Ratio eine wichtige Rolle. Im Bereich der Chance-Risiko-Kennzahlen gibt es aber noch weitere Werte, die interessant sind – darunter Tracking Error und Information Ratio.

Der Tracking Error wird gemeinhin als Risiko-Kennzahl betrachtet, er gibt an wie stark die Rendite eines Fonds um die Rendite seiner Benchmark schwankt. Wir betrachten den Tracking Error eher als „Mut Kennzahl“, denn ohne Abweichung vom Index kann man als Fondsmanager keinen Mehrwert zum Index erzielen. Aber ein reiner hoher Tracking Error - der sowohl für die Schwankungen nach oben aber auch nach unten gilt - zeigt dem Anleger noch keinen Mehrwert auf. Er definiert lediglich, wie hoch seine Abweichung zur Benchmark war, aber nicht, ob daraus ein Mehrwert für den Anleger generiert wurde.

Kennzahl Information Ratio: Werden Fondsmanager für ihren Mut belohnt?

Jetzt kommt die Information Ratio ins Spiel: Auch hier wird das Chance-Risikoverhältnis bewertet, in dem die aktive Rendite (Differenz zwischen Fonds- und Benchmarkrendite) ins Verhältnis zum Tracking Error gestellt wird. Im Vergleich zum Sharpe Ratio wird aber die Benchmark als Vergleichsmaßstab genommen und nicht der risikofreie Zins, der für die meisten Anlageklassen – mit der Ausnahme von vielleicht Geldmarktfonds – nicht als Maßstab dienen kann.

Eine positive Information Ratio zeigt so direkt an, ob der Manager sich für den Mut vom Index abzuweichen auch durch einen Mehrwert belohnt hat, sprich die Information Ratio gibt quasi die Entlohnung für den Mut zur Abweichung an. Generell: je höher die Information Ratio ist, desto besser.

Was daraus klar wird: Nicht automatisch hat der Fonds mit der höchsten Information Ratio auch die höchste Rendite im Betrachtungszeitraum erzielt, sondern immer in Relation zur Abweichung von Index. Daher haben wir Ihnen im folgenden Ranking auch den Tracking Error und die Rendite jeweils auf 3 Jahre in Euro ergänzt.

Die besten globalen Large-Cap-Fonds nach Information Ratio – so haben wir ausgewertet

Wir haben uns für diese Liste alle Globalen Large-Cap Aktienfonds (Blend, Value, Growth) angeschaut und diese nach ihrer Drei-Jahres-Information-Ratio absteigend sortiert. Die Daten wurden per 27. März 2026 aus Morningstar direct bezogen, dargestellt sind im folgenden aber nur Fonds, die auch in der FWW-Datenbank gelistet sind. Die Suchkriterien waren: nur aktive Fonds, in Deutschland zum Vertrieb zu gelassen aus den drei oben genannten Kategorien.

Platz 10: Maj Invest Global Value Equities

Fondsmanagement: Maj Invest

Information Ratio 3 Jahre: 0,68

Tracking Error 3 Jahre: 6,09

6,09 Performance 3 Jahre: 72,68%