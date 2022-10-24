BVI wertet aus Die 10 besten Sparplan-Fonds auf 30-Jahressicht
Auch wenn es aktuell an der Börse holprig zugeht, können langfristige Sparer sich nicht beklagen. Wer monatlich 100 Euro unter die Matratze stopft, hat nach dreißig Jahren insgesamt 36.000 Euro zusammen. Bei einem stetigen Investment in den besten global anlegenden Aktienfonds wäre das Vermögen dagegen auf fast 142.000 Euro gestiegen, das zeigt eine Statistik des Bundesverbands Investment und Asset Management (BVI). Die Auswertung zeigt die Wertentwicklung von Sparplänen, Einmalanlagen und Fonds-Kategorien.
Wir haben Dir die zehn besten globalen Sparplan-Aktienfonds auf 30-Jahressicht zusammengestellt. Die Analyse basiert auf einem Monatsbeitrag von 100 Euro inklusive Ausgabeaufschlag.
Rang 10: Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits-Fonds
ISIN: DE0008470477
Sparplanergebnis 10 Jahre: 17.230 Euro
Sparplanergebnis 30 Jahre: 81.603 Euro
Anbieter: BNY Mellon
Volatilität 10 Jahre: 12,7 Prozent
Auflegung: 18.10.1990
Volumen: 36,65 Millionen Euro