BVI wertet aus Die 10 besten Sparplan-Fonds auf 30-Jahressicht

Wer monatlich 100 Euro spart, hat nach dreißig Jahren insgesamt 36.000 Euro zurückgelegt. Bei einem stetigen Investment in den besten global anlegenden Aktienfonds wäre das Vermögen auf fast 142.000 Euro gestiegen. Das zeigt eine Auswertung des BVI für Sparpläne von September 1992 bis Ende September 2022. Hier sind die besten globalen Aktienfonds.

Ein eifriger Sparer: So hat sich das Vermögen in Sparplan-Fonds innerhalb von 30 Jahren vermehrt.

Auch wenn es aktuell an der Börse holprig zugeht, können langfristige Sparer sich nicht beklagen. Wer monatlich 100 Euro unter die Matratze stopft, hat nach dreißig Jahren insgesamt 36.000 Euro zusammen. Bei einem stetigen Investment in den besten global anlegenden Aktienfonds wäre das Vermögen dagegen auf fast 142.000 Euro gestiegen, das zeigt eine Statistik des Bundesverbands Investment und Asset Management (BVI). Die Auswertung zeigt die Wertentwicklung von Sparplänen, Einmalanlagen und Fonds-Kategorien.

Wir haben Dir die zehn besten globalen Sparplan-Aktienfonds auf 30-Jahressicht zusammengestellt. Die Analyse basiert auf einem Monatsbeitrag von 100 Euro inklusive Ausgabeaufschlag.

Rang 10: Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits-Fonds

ISIN: DE0008470477

Sparplanergebnis 10 Jahre: 17.230 Euro

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Sparplanergebnis 30 Jahre: 81.603 Euro

Anbieter: BNY Mellon

Volatilität 10 Jahre: 12,7 Prozent

Auflegung: 18.10.1990

Volumen: 36,65 Millionen Euro