Minenaktien konnten lange nicht vom hohen Goldpreis profitieren, jüngst ging es jedoch steil nach oben. Wir stellen die besten Fonds und ETFs für Goldminenaktien über zehn Jahre vor.

Auf Rekordjagd: Der Goldpreis steigt und steigt – jüngst wurde die Marke von 3.800 US-Dollar je Unze übersprungen. Seit Jahresbeginn liegt das Plus in US-Dollar bei 45 Prozent. Minenaktien konnten von der Hausse lange nicht profitieren, nun zeigt der Hebel jedoch Wirkung: So ging der Index NYSE Arca Gold Bugs, der international tätige Minenunternehmen umfasst, in diesem Jahr bereits um 111 Prozent nach oben.

Wesentlicher Treiber waren jüngst die starken Gewinne im zweiten Quartal des Jahres, meint Imaru Casanova, Portfoliomanagerin im Bereich Gold und Edelmetalle bei Vaneck: Viele Finanz- und Betriebsergebnisse hätten die Erwartungen übertroffen, einige Unternehmen verzeichneten Rekordumsätze. Die Daten deuten darauf hin, „dass Goldaktien nach fast zwei Jahrzehnten der anhaltenden Abwertung endlich wieder in Schwung kommen“, so die Edelmetall-Expertin.

Lange Durststrecke bei Goldaktien ist vorbei

Für die lange Durststrecke sind laut Tobias Tretter, Gründer und Geschäftsführer der auf Rohstoff-Investments spezialisierten Investmentboutique Commodity Capital, verschiedene Gründe verantwortlich: So hätten die Minenbetreiber in den vergangenen Jahren erheblich mit der Inflation zu kämpfen gehabt. „Ein Großteil der positiven Entwicklung des Goldpreises wurde von den gestiegenen Preisen zunichte gemacht“, erklärte Tretter, der für den Minenfonds Commodity Capital Global Mining verantwortlich ist, bereits im vergangenen Jahr.

Investoren seien zudem von den Profiten der Goldminen in der letzten Hausse enttäuscht gewesen. Während der Goldpreis von 250 US-Dollar je Unze im Jahr 2000 auf 1.700 im Jahr 2011 anstieg, hätten die großen Goldminen sogar Rückgänge bei den freien Cashflows verzeichnet. Das könnte bei Anlegern für Zurückhaltung gesorgt haben. Längere Zeit sei der Goldpreisanstieg darüber hinaus nicht auf die Nachfrage institutioneller oder privater Investoren zurückzuführen gewesen, sondern ausschließlich auf die Notenbanken, die „sämtliches Gold aufkauften“. Gold-ETFs wurden dagegen – noch im vergangenen Jahr – eher verkauft.

Zudem kämpfte die Branche über lange Zeit mit dem Ruf schlechter finanzieller Disziplin. Die Unternehmen hätten jedoch bei den Finanzen nachgebessert, so Tretter: „Die Goldminen haben viel aus ihren Fehlern und insbesondere dem Wunsch ‚auf Teufel komm raus zu wachsen‘ gelernt.“ Das spiegelt sich nun auch in den Unternehmensergebnissen wider. Die neuesten Daten seien vielversprechend und „könnten den Beginn eines neuen Bullenzyklus für Goldminenaktien signalisieren“, so Vaneck-Portfoliomanagerin Imaru Casanova.

Goldminen-Aktien gelten als besonders schwankungsanfällig

Allerdings gilt das vergleichsweise kleine Segment auch als besonders schwankungsanfällig und risikoreich. Aktien von Goldminenbetreibern haben zwar zumindest theoretisch einen Hebel auf den Goldpreis. Allerdings kann der Hebel auch in die entgegengesetzte Richtung wirken. Hinzu kommen Risiken durch politische Konflikte oder neue Gesetze in Förderländern, die große Auswirkungen auf die Erträge der Bergbaufirmen haben können. Auch das Thema Nachhaltigkeit steht bei der Förderung von Rohstoffen – so auch bei Gold – immer wieder im Fokus.

Mit welchen Schwankungen Anleger bei Goldminenaktien rechnen müssen, zeigt auch der Blick auf die Top-Fonds aus der Vergleichsgruppe. So liegen die Performance-Sieger über zehn Jahre zwar mehr als 700 Prozent im Plus, mit bis zu 80 Prozent war allerdings auch der Maximalverlust der Strategien hoch.

Unser Ranking zeigt auf den folgenden Seiten die zehn besten Fonds und ETFs für Goldminenaktien. Ausschlaggebend war die Wertentwicklung über einen Zeitraum von zehn Jahren.

Stand der Daten: 30. September 2025