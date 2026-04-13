Ölpreisschock und Kursschwankungen zwingen Anleger zur Neubewertung ihrer Portfolios. Low-Volatility-ETFs versprechen Stabilität – Morningstar hat vier mit Bestnoten ausgezeichnet.

Die Lage an den Finanzmärkten hat sich in den vergangenen Wochen zugespitzt. Der Iran-Konflikt, die gescheiterten Friedensgespräche und die anschließend von Donald Trump angeordnete Marine-Blockade iranischer Häfen haben eine neue Eskalationsstufe eingeleitet, die an den Energiemärkten unmittelbar spürbar ist: US-Rohöl sprang am Morgen des 13. April auf über 104 Dollar je Barrel, Brent kletterte auf mehr als 102 Dollar – ein Anstieg von über 55 Prozent gegenüber dem Vorkriegsniveau. Goldman Sachs hält bei anhaltender Störung Preise von 120 bis 150 Dollar für möglich.

Die Folgen für die Aktienmärkte blieben nicht aus. So fiel der Morningstar Global Markets Index im vergangenen Monat um mehr als 7 Prozent, der Morningstar US Market Index um 5 Prozent und der Morningstar Europe Index um fast 10 Prozent. Viele Anleger haben ihre Risikoeinschätzung über sämtliche Anlageklassen infolgedessen grundlegend überdacht.

Zwar reagierten die Märkte zuletzt vergleichsweise gefasst auf weitere Eskalationsschritte – Beobachter sprechen von einer gewissen Gewöhnung –, doch die Unsicherheit bleibt das dominierende Thema.

Low-Volatility-ETFs als defensiver Anker

Für Anleger, die in diesem Umfeld nach Stabilität suchen, ohne sich vollständig aus dem Markt zurückziehen zu wollen, rücken sogenannte Low-Volatility-ETFs in den Fokus. Diese gehören zur Kategorie der Smart-Beta-ETFs – einem Ansatz, der zwischen passivem und aktivem Investieren angesiedelt ist. Anders als klassische Indexfonds folgen sie regelbasierten Strategien, die gezielt auf verbesserte risikobereinigte Renditen ausgerichtet sind.

Das Prinzip dahinter: Für die Indizes werden konsequent Unternehmen mit höherer Qualität herausgefiltert, die in der Vergangenheit weniger stark schwankten als der breite Markt. Typischerweise landen dabei Unternehmen aus stabilitätsorientierten Branchen im Portfolio – von Energieversorgern über Pharmaunternehmen bis hin zu Herstellern von Alltagsgütern. Wachstumsstarke und konjunktursensitive Werte spielen dagegen eine untergeordnete Rolle. Nicht zufällig sind es genau solche defensiven Branchen, in die sich erfahrene Portfoliomanager in der aktuellen Lage zurückgezogen haben.

Die Kehrseite der Medaille

Das Vorgehen hat allerdings auch einen Haken: Low-Volatility-Strategien sind antizyklisch. In turbulenten Marktphasen können sie ihre Stärken ausspielen und den breiten Markt deutlich übertreffen. In starken Aufwärtsphasen hingegen, wenn risikoreichere Wachstumstitel die Rally anführen, bleiben sie häufig zurück.

Sollte es – wie manche Marktbeobachter erwarten – bei einer Deeskalation des Konflikts zu einer Erholungsbewegung an den Börsen kommen, könnten Low-Volatility-Produkte einen Teil dieser Bewegung verpassen. Wer auf sie setzt, tauscht Renditepotenzial gegen Stabilität – ein Kompromiss, der je nach Marktlage und persönlicher Risikotoleranz mehr oder weniger attraktiv ist.

Vier ETFs mit Bestnoten

Morningstar hat vier Low-Volatility-ETFs im Rahmen des Medalist Rating in Gold oder Silber ausgezeichnet – einer Bewertung, die laut Morningstar jene Fonds erhalten, die die Analysten langfristig für überdurchschnittlich wettbewerbsfähig in ihrer jeweiligen Kategorie halten.

Die vier Produkte decken dabei unterschiedliche geografische Schwerpunkte ab: Europa, USA, Schwellenländer und globale Märkte. Welche ETFs konkret empfohlen werden, was sie voneinander unterscheidet und wie sie sich zuletzt in der Praxis geschlagen haben, zeigt unsere Klickstrecke.

Quelle: Morningstar/FWW Fondsexplorer; Stand: 13. April 2026