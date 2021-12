„Bester Zeitpunkt seit 2009“: Fidelity-Manager auf Schnäppchen-Jagd

Auch bei Unternehmen, die Konsumartikel weltbekannter Marken herstellen und einen großen Teil ihrer Produktion in die Schwellenmärkte exportieren, sieht Shah großes Potenzial. So zählt die international bekannte britische Luxus-Bekleidungsfirma Burberry und der weltweit größte Kosmetikhersteller L’Oreal zu seinen größten Positionen.Die Marktkorrektur sei bald vorbei, ist der Fidelity-Manager überzeugt. Daher lohne es sich, auf Unternehmen zu setzten, die von der baldigen Konjunkturerholung profitieren werden. Dazu zählt Shah unter anderem den US-amerikanischen Immobilienmarkt, der mittlerweile etwas stärker als zuvor in seinem Portfolio vertreten ist. Auch Wolseley, ein britischer Anbieter von Gebäudeausstattungen verschiedenster Art, die das Unternehmen unter anderem in die USA exportiert, gehört zu den Top-10-Positionen des Fidelity Special Situations.Trotz der Krisenstimmung an den internationalen Finanzmärkten gehören Banken ebenfalls zu Shahs Hoffnungsträger. Erst vor kurzem hat er seine Positionen in Lloyds-Aktien aufgestockt. „Banken sind derzeit der von institutionellen Investoren am meisten gemiedene Sektor“, erklärt Shah gegenüber Citywire. Im Vergleich zu ihren Gewinnerwartungen seien Bank-Aktien derzeit so günstig zu haben wie seit Jahrzehnten nicht mehr.