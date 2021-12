Bloomberg 11.07.2016 Lesedauer: 2 Minuten

Besteuerung von Firmenerben Erbschaftsteuerstreit geht in die nächste Runde

Der Streit über die Erbschaftsteuer geht in die nächste politische Runde. Am Freitag hat der Bundesrat den Vermittlungsausschuss angerufen, um einen Kompromiss zu der seit Monaten strittigen Erbschaftsteuer für Firmenerben zu erzielen. Die Neuregelung wird sich nun voraussichtlich bis in die zweite Hälfte des Jahres ziehen. Dabei sollte die Änderung nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts schon Ende Juni in Kraft treten.