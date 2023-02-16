Das US-Magazin "Forbes" hat eine Liste der Spitzenverdiener in der Unterhaltungsbranche veröffentlicht. Wer ganz oben steht und wie das Geld verdient wurde, zeigt unsere Galerie.

Musiker und Schauspieler Bis zu 230 Millionen pro Jahr: Diese Stars verdienten 2022 das meiste Geld

Glamour und Geld liegt eng beieinander – das zeigt alljährlich das „Forbes“-Ranking der bestverdienenden Entertainer. Mit ausverkauften Tourneen, lukrativen Werbe-Deals und dem Verkauf von Musikrechten verdienten einige Stars im Jahr 2022 mehr als 200 Millionen Dollar. Auffällig: Der Großteil der Top 10 sind Männer. Einzige Ausnahme ist Sängerin Taylor Swift.

Bei den veröffentlichten Zahlen handelt es sich um die Einnahmen vor Steuern, abzüglich von Honoraren von Managern, Anwälten, Agenten und anderen Betriebsausgaben. Das Ranking basiert auf Daten aus Plattformen wie Nielsen, BookScan, IMDB Pro oder Variety Insight, aber auch aus Interviews mit Branchenkennern.

Erfahren Sie in der Galerie, welcher Entertainer wie viel Geld verdiente – und wie die Einnahmen zustande kamen.

Diese Stars verdienten 2022 das meiste Geld:

Genesis: 230 Millionen Dollar Sting: 210 Millionen Dollar Tyler Perry: 175 Millionen Dollar Trey Parker and Matt Stone: 160 Millionen Dollar James L. Brooks and Matt Groening: 105 Millionen Dollar Brad Pitt: 100 Millionen Dollar Rolling Stones: 98 Millionen Dollar James Cameron: 95 Millionen Dollar Taylor Swift: 92 Millionen Dollar Bad Bunny: 88 Millionen Dollar

Platz 10: Bad Bunny (88 Millionen Dollar) 1 / 10 Rapper Bad Bunny. Bildquelle: IMAGO Images / ZUMA Wire