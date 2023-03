Fachmesse für Vermittelnde Gysi, Reichelt, Hoeneß: Star-Speaker und Besucherrekord auf der MMM in München

Am 9. März fand die Münchner Makler- und Mehrfachagentenmesse (kurz: MMM) in München statt. Der ausrichtende Maklerpool Fonds Finanz meldete noch am Abend des Messetages einen neuen Besucherrekord: Mit 5.500 Fachbesuchern wurde nicht nur die Teilnehmerzahl des Vorjahres, sondern auch die Bestmarke aus den Vor-Pandemiejahren übertroffen.

150 Aussteller und rund 100 Fachvorträge standen den Fachbesichern im Kongresszentrum MOC im Münchner Norden offen. Etwa die Hälfte davon konnten sich Besucher als IDD-konforme Bildungsmaßnahmen anrechnen lassen. Die Veranstaltung bot einen breiten Themenmix aus Vorträgen der Bereiche Versicherungen, Finanzen, Vertrieb, Recht sowie Social Media und Digitalisierung. Drei bekannte und eigenwillige Star Speaker aus komplett unterschiedlichen Feldern sorgten jeweils für ein aus allen Nähten platzendes Plenum.

Stars im Plenum: Gysi, Reichelt, Hoeneß

Linken-Ikone Gregor Gysi eröffnete die Messe mit einem Vortrag zur aktuell schwierigen geopolitischen Lage und stieß auf großes Publikumsinteresse. Gysi nahm klar Stellung zum Krieg in der Ukraine: „Ich möchte, dass wir nach einer politischen Lösung suchen, ohne dass die Ukraine verliert“. Da offenbar keine der Kriegsparteien gewinnen kann, sei dies die einzige Lösung.

Am Nachmittag schilderte der umstrittene ehemalige Bild-Chef Julian Reichelt seine Sicht auf den Politikerbetrieb in Berlin. „Unser Land wird medial wie politisch von einer kleinen entkoppelten Elite regiert und dominiert“, erläuterte Reichelt eine seiner Thesen, nämlich dass sich der Hauptstadt-Journalismus als Wahlsieger sehe.

Und zu guter Letzt beschloss Bayern-München-Urgestein Uli Hoeneß im Gespräch mit Sportmoderatorin Jessy Wellmer die MMM und fand dabei klare Worte zur zurückliegenden Weltmeisterschaft in Katar. „Sie war die bestorganisierte WM aller Zeiten. Ich bin zwar ein totaler Freund der Menschenrechte. Aber es geht mir auf die Nerven, wie moralisch sich die Deutschen gerieren.“ So fand er es unmöglich, wie sich die Innenministerin Nancy Feser mit Regenbogen-Binde ins Stadion neben Herrn Infantino gesetzt hatte. „Als Fifa-Chef würde ich an ARD und ZDF keine WM-Übertragungsrechte mehr vergeben“, so Hoeneß weiter.

Besucher und Aussteller loben das Messekonzept

Das Konzept der MMM unterscheidet sich seit jeher von dem anderer Branchenveranstaltungen. Alle Aussteller erhalten den gleichen einfachen und uniformen Messestand, der sich lediglich durch die aufgehängten Werbemittel unterscheidet, es gibt weder prunkvolle Aufbauten, noch laute Promotions-Aktionen oder durch die Gänge marodierende lebensgroße Plüsch-Werbefiguren. Das Ergebnis ist eine Messe der kurzen Wege (zumindest, was die Aussteller betrifft, die alle in einer Halle Platz fanden) und der besonders nahbaren Kontakte zu Produktgebern und Branchenexperten.

Die von DAS INVESTMENT gesammelten Stimmen von Fachbesuchern, Ausstellern und Fachpresse belegen dies anschaulich: „Ich komme bereits das dritte Jahr hier her und finde den lockeren Erfahrungsaustausch hier sehr gut“, sagt Besucher Martin Binder. „An einem Tag bekomme ich kompakt alle wichtigen Themen zu Versicherungen und aus dem Bankenbereich. Die Zeit hier lohnt sich für mich in jedem Fall“, sekundiert Besucher Jörg Stanke, der aus der Nähe von Nürnberg angereist ist.

Vertriebsorientierung der MMM zeigt sich deutlich

„Wir sind nun seit 15 Jahren hier mit dabei. Wir verzeichnen qualitativ hochwertige Gespräche am Stand und einen fast ausgebuchten Vortragsraum für unseren Vortrag. Unser Fazit: Einfach Bombe!“, bringt es Nikolina Saric, die den Stand der Standard Life betreute, auf den Punkt. Auch die Fachpresse hebt den Daumen: „Die MMM ist super, schön übersichtlich, aber man trifft dennoch alle wesentlichen Leute und kann gute Gespräche führen“, sagt Pfefferminzia-Chefredakteurin Karen Schmidt, die nur einen einzigen Kritikpunkt hat: „Ich als Frau frage mich, was Julian Reichelt hier macht. Ich hätte ihn nicht eingeladen.“

„Die hohe Besucherzahl spricht für die Attraktivität dieser Messe. Ein Schlüssel zum Erfolg ist sicher, dass sie sehr geerdet ist und über ein hervorragend vorbereitetes Messeprogramm verfügt. Die Messe macht Spaß!“, betont Matthias Wiegel, Generalbevollmächtigter für Fördermitgliedsgewinnung und -betreuung des AfW. Zudem seien viele vertriebsverantwortliche Vorstände und Entscheider präsent, etwa von der Alten Leipziger, der LV1871, Münchener Verein und der Dela Versicherung.

Das Fazit der Fonds Finanz

Der Maklerpool zeigte sich erfreut über den großen Zuspruch zur MMM und nutzte die Messe auch, um auf neue Dienstleistungen und Services hinzuweisen und diese zu erläutern. So wurde unter anderem die jüngst gestartete Bestandsbörse für Vermittler erläutert.

Das Prinzip: Der Pool kauft Maklerbestände auf und gibt sie unter bestimmten Voraussetzungen kostenfrei an seine Maklerpartner weiter. Auch zur neuen Eigentümerstruktur mit dem im vergangenen Jahr vollzogenen Einstieg des finanzkräftigen Investors Hg Capital, der Umwandlung in eine Holding und zu den neuen Partnerunternehmen beantwortete Fonds Finanz viele Fragen der Vermittler. So erhielt direkt vor dem abschließenden Highlight – dem Interview mit Bayern München-Urgestein Uli Hoeneß – der zur Firmengruppe gehörende Makler-Dienstleister Deutscher Maklerverbund (DEMV) die Gelegenheit zur Präsentation im vollbesetzten Plenum.

Laut Fonds Finanz werde man das erfolgreiche Konzept der MMM in jedem Fall beibehalten. Für das kommende Jahr gibt es bereits einen Termin: Die MMM 2024 soll am 19. März 2024 in München stattfinden.