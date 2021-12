Betriebliche Altersversorgung (bAV) Auf diese 6 bAV-Anbieter setzen Makler

Die Allianz dominiert das Maklergeschäft mit der betrieblichen Altersversorgung (bAV) hierzulande, wie aus einer aktuellen Studie des Bayreuther Kommunikations- und Informationsdienstleisters BBG hervorgeht. Für deren „Asscompact Award“ nannten die Vermittler wieder ihre Favoriten für die Durchführungswege Direktversicherung und Unterstützungskasse. Daneben ging es aber auch um allgemeine Fragen zur aktuellen Situation des bAV-Geschäfts in Deutschland.

Favoriten der Makler bei Direktversicherungen

Unternehmen Platz 2020 Veränderung ggü. 2019 Allianz 1 -/- Canada Life 2 -/- Nürnberger 3 +1 Alte Leipziger 4 -1 Volkswohl Bund 5 -/-

Basis des Rankings: Höhe des Geschäftsanteils Quelle: AssCompact AWARD – Betriebliche Altersversorgung 2020

Demnach lässt der Münchner Branchenprimus die Konkurrenz wie bereits im Vorjahr weit hinter sich. Das gilt nach Angaben der Studienautoren sowohl für die Direktversicherung als auch für die Unterstützungskasse. Bei letzterem konnten jedoch die Verfolger im Vergleich zum Vorjahr etwas Boden gut machen: Die Nürnberger schiebt sich von Platz Drei auf Platz Zwei und tauscht damit die Plätze mit der Canada Life. Es folgen die Mitbewerber Alte Leipziger und Swiss Life.

Favoriten der Makler bei Unterstützungskassen

Unternehmen Platz 2020 Veränderung ggü. 2019 Allianz 1 -/- Nürnberger 2 +1 Canda Life 3 -1 Alte Leipziger 4 -/- Swiss Life 5 +1

Basis des Rankings: Höhe des Geschäftsanteils Quelle: AssCompact AWARD – Betriebliche Altersversorgung 2020

Welche Anbieter Vermittler weiterempfehlen

Die Studie untersucht neben dem Geschäftsanteil und der Zufriedenheit auch die Bereitschaft, eine Gesellschaft weiterzuempfehlen. Der sogenannte Net-Promoter-Score (NPS) gibt an, welche Anbieter ein Vermittler einem befreundeten Kollegen weiterempfehlen würde.

Beim Durchführungsweg Direktversicherung gelangt überraschenderweise ein Versicherer an die Spitze, der sich nicht in den Top-Ten der am meisten vermittelten Anbieter wiederfindet: die Condor. Auf den Plätzen Zwei und Drei folgen Canada Life und Alte Leipziger. Bei der Unterstützungskasse sind die am meisten empfohlenen Anbieter Canada Life, Nürnberger und Alte Leipziger.