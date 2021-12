Betriebliche Altersversorgung Das wünschen sich die Deutschen von ihrer Betriebsrente

Die betriebliche Altersversorgung (bAV) kommt hierzulande kaum voran. Die Unternehmensberatung Deloitte beobachtete in den vergangenen drei Jahren keine nennenswert höhere bAV-Verbreitung. Einer Umfrage zufolge wünschen sich deutsche Arbeitnehmer sowohl flexible als auch sichere Betriebsrenten.

Die international tätige Unternehmensberatung Deloitte beobachtet auch in Deutschland den Trend, dass sich Unternehmen zu „sozialen Organisationen“ entwickeln. Hierzu zählt, dass der Arbeitgeber als fairer Partner wahrgenommen wird, der sich in einem angemessenen Rahmen um das Wohlergehen der Mitarbeiter bemüht. Konkret könnten Unternehmen Angebote zur betrieblichen Altersversorgung (bAV) in ihr Nebenleistungsportfolio aufnehmen – auch um sich Konkurrenzvorteile im Wettbewerb um Mitarbeiter zu verschaffen.

Doch wie sollte eine solche Betriebsrente für die umworbenen Fachkräfte konkret aussehen? Das fragte Deloitte deutsche Arbeitnehmer für ihre diesjährige Studie zur betrieblichen Altersversorgung mit dem Titel „Warten auf die neue bAV“. Demnach spielen die drei Merkmale Sicherheit, Garantien und Vertrauen unverändert die wichtigste Rolle bei den Befragten. Wie bereits im vorigen Jahr wurden diese Eigenschaften an die ersten Stellen gesetzt. Im Vergleich zu 2018 wurden Garantien etwas wichtiger als Vertrauen eingeschätzt.

Neben einem guten Verhältnis von Chancen und Risiken der Geldanlage spielt Flexibilität eine immer wichtigere Rolle bei der Betriebsrente. An erster Stelle steht dabei die freie Auswahl zwischen verschiedenen Auszahlungsmöglichkeiten, zeigt die Studie weiter. Vor einem Jahr stimmten 35 Prozent der Teilnehmer für dieses Merkmal, das damit nach dem Wunsch nach flexiblen Einzahlungsmöglichkeiten (47 Prozent) den zweiten Platz in der Rangliste belegte. Aktuell erscheinen die Auszahlungsmöglichkeiten wichtiger als die flexible Einzahlung.