Betriebliche Altersversorgung IVFP kürt die besten Direktversicherungen

Zum achten Mal in Folge hat das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) Direktversicherungen untersucht. Insgesamt 93 Tarife von 48 Anbietern haben die Analysten anhand von 80 Kriterien durchleuchtet. Das Gesamtergebnis setzt sich aus den vier Teilbereichen Unternehmensqualität, Rendite, Flexibilität sowie Transparenz und Service zusammen.

Die Produkte wurden folgendermaßen gegliedert: klassisch mit beitragsorientierter Leistungszusage (Bolz), Klassik Plus mit Bolz, fondsgebunden mit Bolz, fondsgebunden mit Beitragszusage mit Mindestleistung (BZML) sowie „Indexpolicen“ und Comfort mit beiden Zusagearten.

>>> Die Ergebnisse der Analyse finden Sie auf den Seiten des IVFP und auf den folgenden Seiten dieser Meldung.

Angesichts des im Januar in Kraft getretenen Betriebsrentenstärkungsgesetzes (BRSG) erwartet Thomas Dommermuth, IVFP-Beiratsvorsitzender, eine positive Entwicklung in der betrieblichen Altersversorgung. „Alles in allem ist das Betriebsrentenstärkungsgesetz gelungen und wird die bAV voraussichtlich wieder richtig attraktiv machen“, sagt Dommermuth.

Auf diese Weise könne die Hauptzielgruppe des Gesetzes, Arbeitnehmer von kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie Geringverdiener, erreicht werden. „Etliche Details müssen allerdings in nächsten Schritten unbedingt verbessert werden“, so Dommermuth weiter.

Auf den folgenden Seiten finden Sie die Tabellen der Analyse.