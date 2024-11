Eine aktuelle Generali-Studie in Kooperation mit FAZ Business Media zur betrieblichen Altersversorgung (bAV) im Mittelstand zeichnet ein uneinheitliches Bild: Die grundsätzlich hohe Marktdurchdringung der Zusatzabsicherung kommt in manchen Bereichen derzeit kaum voran. Für die aktuelle Untersuchung befragte das Marktforschungsunternehmen Forsa schon im Mai des Jahres repräsentativ 200 Personalverantwortliche mit Zuständigkeit für die bAV in mittelständischen Unternehmen mit 50 bis 500 Mitarbeitern.

bAV ist wichtiges Mitarbeiter-Bindungsinstrument

Zunächst positive Zahlen: Laut Studie ist im deutschen Mittelstand jeder zweite Arbeitgeber davon überzeugt, dass sich mit einem attraktiven bAV-Angebot einschließlich einer Hinterbliebenenversorgung deutlich leichter Nachwuchskräfte überzeugen und Fachkräfte an das Unternehmen binden lassen. Jeweils drei Viertel der Befragten zählen eine Hinterbliebenenabsicherung und eine Berufsunfähigkeits- beziehungsweise Invaliditätsabsicherung zu den Zusatzleistungen, die ein bAV-Modell als Bindungsinstrument enthalten sollte.

„Wenn es darum geht, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten, setzen acht von zehn Betrieben im Mittelstand auf die Betriebsrente mit einer finanziellen Arbeitgeberkomponente. Fast ebenso viele Arbeitgeber zeigen sich mit der Wirkung der bAV auf die Bindung der Beschäftigten zufrieden“, sagt Thorsten Fischer, Leiter der bAV bei der Generali Deutschland. „Unsere Studienergebnisse verdeutlichen, dass die bAV zu den wirksamsten HR-Instrumenten zählt, die der deutsche Mittelstand einsetzt.“ Die Direktversicherung bleibe dabei auch weiterhin der dominierende Durchführungsweg im Mittelstand.

Was Unternehmen bei der Wahl ihrer Versicherer wichtig ist

82 Prozent der befragten Betriebe kooperieren in der bAV mit Versicherungsunternehmen. Die Hälfte der Betriebe arbeitet mit Versicherungsmaklern zusammen. An dritter Stelle folgen Pensionskassen als Kooperationspartner mit 37 Prozent.

Bei der Wahl ihrer bAV-Anbieter beziehungsweise Dienstleister sind laut der Autoren für die meisten Unternehmen eine langjährige traditionelle Kooperation, überzeugende Produkte und Services die ausschlaggebenden Kriterien. Bei der Wahl der Produkte selbst stehen nach den Befragungsergebnissen die Themen einer einfachen Verwaltung und einer hohen Sicherheit der Kapitalanlage in der Prioritätenliste vorn.

Führungskräfte kehren der bAV den Rücken

Die weiteren Studienergebnisse verdeutlichen die aktuellen Probleme der bAV: So zeige sich seit wenigen Jahren eine zunehmende Zurückhaltung der Beschäftigten bei der Entgeltumwandlung zugunsten einer bAV, vor allem bei kleineren und mittleren Betrieben mit 50 bis 250 Beschäftigten. Tatsächlich hätten die Befragten bereits seit dem Vorjahr berichtet, dass die Marktdurchdringung der Entgeltumwandlung ohne Arbeitgeberzuschuss sinkt. „Offensichtlich halten sich die Beschäftigten in Zeiten steigender Preise bei der kapitalgedeckten Altersvorsorge über Entgeltumwandlung zurück, wenn der Arbeitgeber keinen finanziellen Beitrag leistet“, so Fischer.

Zurückhaltung ausgerechnet im höheren Management

So ist im Topmanagement die Beteiligung an bAV-Angeboten binnen eines Jahres von 56 auf 53 Prozent gesunken. „Diese Entwicklung ist besonders kritisch zu sehen, da Führungskräfte traditionell als Vorbilder für die betriebliche Altersvorsorge gelten“, sagt Fischer. Auch im mittleren Management stagnieren die Zahlen: Hier liegt die Quote mit 45,1 Prozent nur marginal über dem Vorjahreswert von 44,7 Prozent. Eine positive Entwicklung zeigt sich hingegen auf der Mitarbeiterebene: Entgegen dem allgemeinen Trend stieg hier die Beteiligungsquote um 2,6 Prozentpunkte auf 42,4 Prozent.

Wie schon bei der Entgeltumwandlung schlagen sich laut Studie die verhaltenen wirtschaftlichen Aussichten, gemessen an der Marktdurchdringung der bAV, in der Industrie deutlich stärker nieder als in Dienstleistungsbetrieben. So weisen auf allen Hierarchieebenen Dienstleister eine höhere Marktdurchdringung auf als Betriebe in der Industrie. Sie böten auch mehr Durchführungswege als Industriebetriebe an.

Vorsorgelücke bei Geringverdienern wächst weiter

Besonders problematisch: Ausgerechnet bei Beschäftigten mit hohem Vorsorgebedarf klafft eine große Lücke. Nur ein Viertel der befragten Unternehmen bieten dieser Gruppe spezifische bAV-Lösungen an. Zwar berichten 72 Prozent dieser Unternehmen von hoher Zufriedenheit mit der Wirkung ihrer Angebote, doch die geringe Verbreitung bleibt ein zentrales Problem für die Altersvorsorge von Geringverdienern. Dabei sehen die Befragten eine besondere Eignung bei einer hohen steuerlichen Förderung der Vorsorgeaktivitäten sowie bei höheren Arbeitgeberzuschüssen in der Entgeltumwandlung. Eine mögliche Lösung: Geringverdiener, Teilzeitkräfte oder Berufseinsteiger sollten aus Sicht der Mehrheit der Befragten über Garantieleistungen für bAV-Modelle gefördert werden.

Wenig Zustimmung für das Sozialpartnermodell

Dagegen sieht die Mehrheit der im Rahmen der bAV-Studie befragten Betriebe das erst vor einigen Jahren eingeführte Sozialpartnermodell mit der reinen Beitragszusage, aber ohne Garantien, skeptisch. Mehr Zustimmung bekommen die Beitragszusage mit Mindestleistung (BZML) und die beitragsorientierte Leistungszusage (BOLZ).

Vor dem Hintergrund der Gesetzesinitiative der Bundesregierung zum Betriebsrentenstärkungsgesetz II stimmen nur 38 Prozent zu, dass eine regulatorische Öffnung des Sozialpartnermodells die Nachfrage nach der reinen Beitragszusage in mittelständischen Unternehmen deutlich steigen lassen würde. Doch nach dem Scheitern der Ampel-Regierung liegt dieses Gesetzesvorhaben ohnehin derzeit auf Eis.