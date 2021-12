Betriebliche Altersvorsorge So unterschiedlich stark verbreitet ist die bAV in Deutschland

Der Anteil der Berufstätigen, die über eine betriebliche Altersversorgung (bAV) beziehungsweise berufsständische Versorgungswerke ihren Ruhestand absichern, ist je nach Bundesland sehr unterschiedlich. So liegt die Quote in Rheinland-Pfalz etwa doppelt so hoch wie in Sachsen-Anhalt.