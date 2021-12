Betriebliche Altersvorsorge: Uni-Diplom für Berater

Das Studium findet am EBS Executive Education Center in Oestrich-Winkel (Rheingau) statt. Wissenschaftlicher Leiter ist Professor Rolf Tilmes, Inhaber des Stiftungslehrstuhls für Private Finance and Wealth Management und Dekan der European Business School (EBS), die kürzlich in „ EBS Universität für Wirtschaft und Recht “ (i. Gr.) umbenannte wurde.Die 18 Präsenztage in Oestrich-Winkel sind zu Blockphasen an Wochenenden zusammengefasst, die sich bis zum Frühjahr 2011 erstrecken. Dazu kommen die Prüfungsleistungen und eine Projektarbeit, die in Kleingruppen erarbeitet wird und in einer Disputation verteidigt werden muss. Die Studiengebühren betragen 7.500 Euro plus Mehrwertsteuer.22 Studenten beginnen das Curriculum, das zum zweiten Mal stattfindet. Aus dem ersten Jahrgang vergangenes Jahr gingen bereits mehr als 30 „bAV-Ökonomen (EBS)“ hervor.



Weitere Informationen