Betriebliche Altersvorsorge: Wird rechtswidrig beraten?

Der Verband ärgert sich seit längerem darüber, dass Versicherungsgesellschaften und Spezialdienstleister mit der bAV-Beratung ins Geschäft drängen. Insbesondere in den letzten Jahren gründeten viele Assekuranzen GmbHs, um das lukrative Beratungsgeschäft zu erschließen. „Ein ganzer Geschäftszweig ist auf Rechtsbruch aufgebaut“, empört sich der BRBZ-Vorsitzende Georg Uckermann.Ein Verwaltungsverfahren gegen das Unternehmen Febs Consulting, das Arbeitgeber, Produktanbieter, Makler und Steuerberater in bAV-Fragen berät, soll nun eine Grundsatzentscheidung zur unerlaubten Rechtsberatung im Rahmen der bAV herbeiführen – „notfalls bis in die höchste Instanz“.Die Febs hat allerdings eine vom zuständigen Amtsgericht München erteilte Zulassung zur Rentenberatung nach dem RDG. Der BRBZ bestreitet jedoch, dass diese überhaupt habe erteilt werden dürfen. „Die Zulassung als Rentenberater, der ein Organ der Rechtspflege darstellt, und die gleichzeitige Erlaubnis zur Versicherungsmaklertätigkeit ist rechtswidrig“, so Uckermann. „Das Amtsgericht hat unseren Antrag geprüft und positiv beschieden“, sagt hingegen Febs-Geschäftsführer Manfred Baier, die Zulassung sei keinesfalls kurzfristig erfolgt, und man sehe keinen Grund für die Beschwerde des Rentenverbandes.