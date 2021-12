Betriebliche Krankenversicherung Der Bundesfinanzhof stärkt die Rolle der bKV – und jetzt?

Der Bundesfinanzhof hat die betriebliche Krankenversicherung (bKV) in zwei vor kurzem gefällten Urteilen gestärkt: Er stellt sie nun anderen Personalinstrumenten gleich. Doch was heißt das in der Praxis für Unternehmen und Versicherungsvermittler? Das erklärt Daniel Schmalley, Leiter des Kompetenzcenters Firmenkunden der Barmenia, in seinem Gastbeitrag.