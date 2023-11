Umfrage zur Betriebshaftpflicht Welche Versicherer Makler empfehlen und welche sie gut finden

Eine Betriebshaftpflicht schützt sowohl den Unternehmer als auch seine gesetzlichen Vertreter sowie sämtliche übrigen Betriebsangehörigen vor den finanziellen Folgen der beruflichen Haftung. Zweifellos ist sie wichtigste Absicherung für jeden Gewerbebetrieb oder Freiberufler.

So sieht es auch die Maklergenossenschaft Vema und hat dieses Produkt in der Sparte der Gewerbeversicherungen in den Blickpunkt einer neuerlichen Umfrage gestellt. So befragte die Maklergenossenschaft ihre rund 4.500 mittelständischen Partnerbetriebe nach deren favorisierten Anbieter im Bereich der Betriebshaftpflicht.

Betriebshaftpflicht-Umfrage über verschiedene Branchen

Aufgrund der Besonderheiten der verschiedenen Branchen und deren unterschiedlichen Bedarfe im Versicherungsumfang wurden verschiedene Cluster gebildet. Im ersten Teil der Umfrage fragte die Genossenschaft nach den Branchen Büro/Handel/Handwerk, Bauhaupt-/-nebengewerbe und Gastronomie. Wo stimmen Qualität, Preis und die Leistungsbearbeitung? Wo wurden gute Erfahrungen gemacht?

Trotz des Namens geht es bei den zahlreichen „Qualitätsumfragen“ der Vema in verschiedenen Sparten zuvorderst um Quantität, da die Partnerbetriebe gebeten werden, die drei meistgenutzten Anbieter in den jeweiligen Sparten im Neugeschäft zu nennen. Mit dieser Begrenzung möchte die Genossenschaft nach eigener Aussage sicherstellen, dass negative Einzelerlebnisse mit Versicherern nicht dominieren.

Axa bei Nennungen stets vorne dabei

Die erste Wahl der VEMA-Makler ist bei allerdings auch nur insgesamt 301 Nennungen (bei anderen Umfragen über 800) im Bereich Büro/Handel/Handwerk die Axa mit einem Wert von 13,29 Prozent. Das entspricht 40 Nennungen. Dahinter folgen die SV Sparkassen-Versicherung (9,30 Prozent) und die Alte Leipziger mit 8,88 Prozent. Insgesamt fällt auf, dass die Anteile der Top-10-Versicherer recht gering sind. Auf alle weiteren Anbieter nach Platz 10. entfallen weitere knapp 28 Prozent der Nennungen.

Büro/Handel/Handwerk, Quelle: VEMA e.G.

Ein anderes Bild ergibt sich für das Bauhaupt- und -nebengewerbe, bei insgesamt auch deutlich mehr Nennungen (544). Hier führt die VHV mit deutlichem Abstand und kommt auf 23,53 Prozent der Nennungen. Das entspricht 128 Nennungen. Es folgen R+V (9,56 Prozent) und Axa (7,91 Prozent).

Bauhaupt-/-nebengewerbe, Quelle: VEMA e.G.

Im Bereich Gastronomie empfehlen die Vema-Makler im Neugeschäft am häufigsten die Haftpflichtkasse. Sie kommt auf einen Wert von 16,46 Prozent. Das entspricht 66 Nennungen von insgesamt 401. Dahinter folgen Axa (10,47 Prozent) und Helvetia (6,48 Prozent). Der Anteil der Produktgeber hinter den Top 10 der Vema-Rangliste liegt hier sogar bei fast 34 Prozent.

Gastronomie, Quelle: VEMA e.G.

Qualitative Anbieter-Bewertungen weichen wieder stark ab

Ein oftmals stark abweichendes Ranking ergibt sich bei der Frage nach der qualitativen Bewertung der Anbieter vonseiten der Makler. Dabei wird aus vier Teilnoten ein Mittelwert gebildet. Zu bewerten galt es bei der Betriebshaftpflicht die Produktqualität, die Qualität der Antragsbearbeitung sowie die Policierung. Und auch nach den Erfahrungen im Leistungsfall und der Erreichbarkeit wurde gefragt.

Zu erwarten wäre, dass die am meisten im Neukundengeschäft genutzten Anbieter auch qualitativ hoch bewertet werden. Dem ist aber regelmäßig bei Vema-Umfragen nicht so, ohne dass die Genossenschaft für dieses Phänomen eine Erklärung liefert. Die Umfrage zu den Betriebshaftpflichtversicherern bildet hierbei weitgehend keine Ausnahme.

Haftpflichtkasse mit starken Benotungen

So verzeichnet der Spitzenreiter Axa im Branchensektor Büro/Handel/Handwerk einen schwachen Mittelwert von 2,12. Vor allem bei der Erreichbarkeit schneiden die Kölner im Vergleich zur Konkurrenz miserabel ab. Mit großem Abstand beim qualitativen Mittelwert liegt dafür die Haftpflichtkasse vorne. Sie erreicht eine Note von 1,37 und dabei in drei von vier abgefragten Leistungsbereichen, bis auf die Produktqualität, mit großem Abstand die beste Bewertung von den befragten Maklern der Vema.

Im Bereich Bauhaupt-/-nebengewerbe erreicht die SV Sparkassen-Versicherung mit einem Durchschnittswert von 1,72 das beste Ergebnis, verzeichnet dabei auch die besten Teilnoten für Produktqualität und Antragsbearbeitung/Policierung. Dahinter platzieren sich Ergo (1,75) und Gothaer (1,88). Neugeschäfts-Ranking-Spitzenreiter VHV kann mit einer Note von 1,99 nicht mithalten. Auch hier fällt der schwache Axa-Mittelwert von 2,21 auf. Die Haftpflichtkasse ist unter den Top 10 der Nennungen nicht vertreten, sodass auch kein Mittelwert ausgewiesen wird.

Eine Ausnahme bietet der Sektor Gastronomie. Hier bekommt der Empfehlungssieger, die Haftpflichtkasse, mit einem Mittelwert von 1,55 auch die deutlich beste Durchschnittsbenotung. Sie erreicht überall Top-Bewertungen, weit vor der Konkurrenz. Nur in Sachen Produktqualität liegt die HDI vorne (1,40). Im qualitativen Gesamtranking folgen Alte Leipziger (1,73) und Helvetia (1,87).