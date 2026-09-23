„Ich konnte das erst überhaupt nicht glauben und bin aus allen Wolken gefallen, als ich auf einigen Social-Media-Plattformen Fake-Profile von mir sah, die sogar recht glaubwürdig ge­macht waren. Selbst wer mich etwas näher gekannt hätte, hätte wohl nicht sofort gemerkt, dass das gar nicht ich sein kann.“ Hans-Jörg Naumer ist immer noch geschockt. Über Linkedin hatte sich ein Unbekannter bei ihm gemeldet, ob er wisse, dass in seinem Namen in einer Whatsapp-Gruppe Anlagegelder eingeworben würden. Mit dem Versprechen, dass er dort Tipps gäbe, die er sonst nicht geben könne.

Der Leiter des Bereichs Capital Markets & Thematic Research bei Allianz Global Investors ist beileibe nicht der einzige Betroffene. Falsche Profile von real exis­tierenden Personen und Unternehmen nehmen zu. Professionell organisierte Täter nutzen die Namen bekannter Per­sönlichkeiten und Firmen aus der Branche, um Geld von gutgläubigen Menschen ein­zusammeln, die denken, sie investieren in etwas Seriöses. „Die Fake-Profile erscheinen wie eine Hydra aus der griechischen Mythologie. Man schlägt einen Kopf ab, und schon wachsen an derselben Stelle sofort zwei Köpfe nach“, verdeutlicht Carina Kontio, Corporate Communication, Editor Social Media Management und Investment Management bei Flossbach von Storch, das Problem.

Ein Milliardengeschäft

In den vergangenen Jahren hat Betrug über Messenger-Dienste wie Whatsapp und Telegram stark zugenommen. „Im ge­samten Cyber-Trading-Bereich geht man seit 2017 von einem weltweiten Schaden im Bereich von 18 Milliarden Euro aus“, sagt Jens Münzer, Experte bei der Bundes­anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) für die Abwehr von Gefahren durch unerlaubte Geschäfte. „Für Deutschland lässt sich anhand der Angaben einzelner Bundesländer schätzen, dass der jähr­liche Schaden mindestens im dreistelligen Millionenbereich liegt.“ Viele der geschä­digten Anleger würden sich jedoch gar nicht melden – aus Scham, weil es ihnen peinlich sei, auf eine solche Masche her­eingefallen zu sein. „Die Dunkelziffer ist hoch“, so Münzer.

Die Masche

Das Vorgehen ist dabei immer ähnlich: „Der klassische Ablauf beginnt mit einem Onboarding“, erklärt Münzer. „Das kann eine Werbeanzeige bei Instagram oder Tik Tok sein, eine Landingpage im Internet oder direkt eine Kontaktaufnahme über Social Media. Der Nutzer interessiert sich, hinterlässt seinen Kontakt – und bekommt dann einen Einladungslink zu einer Gruppe.“ Beispielsweise bei Whatsapp. Zunächst passiere dort dann gar nichts Verdächtiges.

Interview mit Jens Münzer Das ganze Interview mit Jens Münzer von der Bafin über Betrugsfallen gibt es hier:

„Wer eine öffentliche Präsenz hat, ist ein potenzielles Ziel“

Stattdessen folge eine lange vertrauensbildende Phase. „Die Gruppe gibt Handelstipps – und tatsächlich: Wer diese Tipps nachbildet, kann durchaus kleinere Erfolge erzielen.“ Hinzu kämen Boni und Belohnungspunkte für regelmäßige Teilnahme – für das Einloggen zu bestimmten Terminen, für das Verfolgen von Expertenrunden in der Gruppe. „Mit diesen Punkten lassen sich dann kleine Gegenstände erwerben, von Fantasie-Münzen bis hin zu Staubsaugern. Das alles erhöht das Vertrauen und bindet die Leute an die Gruppe. Über Geld redet zu diesem Zeitpunkt noch niemand.“

Doch der Moment kommt. „Irgendwann wird gesagt: Wir haben alle gesehen, dass sich mit unseren Empfehlungen Gewinne erzielen lassen. Das wirklich große Geld liegt aber woanders – nämlich in gebündelten Investitionen. Wir können mehrere Gruppen zusammenlegen und damit institutionell anlegen.“ Das Versprechen dahinter: andere Konditionen, andere Gewinnspannen, Zugang zu Produkten, an die Einzelanleger gar nicht kommen würden. „Deshalb sollen die Teilnehmer ihr Geld überweisen – auf ein Konto oder über Krypto-Transaktionen.“

Das ganze Vorgehen ist so geschickt konstruiert, dass die Anleger nicht misstrauisch werden. Denn sie glauben, nicht an die Täter zu zahlen, sondern in einen gemeinsamen Pool, der sie zu institutionellen Anlegern macht. „Die Täter kassieren gleichzeitig in mehreren Gruppen. Wenn dann die ersten Auszahlungswünsche kommen, heißt es: Die Anlage ist langfristig, der Pool ist gerade nicht liquide.“ Kurz darauf verschwindet die Gruppe – und mit ihr das gesamte Geld.

“ „Die Fake-Profile erscheinen wie eine Hydra aus der griechischen Mythologie. Man schlägt einen Kopf ab, und schon wachsen an derselben Stelle sofort zwei Köpfe nach.“ Carina Kontio Flossbach von Storch

Die gefälschten Profile übernehmen bei dieser Art des Betrugs laut Münzer eine ganz zentrale Funktion: Die vertrauens­bildende Phase benötigt eine persönliche Autorität, jemanden, der für die Gruppe steht – im Gegensatz zu gefälschten Webseiten, bei denen oft eine glänzende Fassade reiche. „Also holt man sich diese Autorität durch Identitätsdiebstahl.“ Fotos, Namen, Lebensläufe bekannter Personen aus dem Finanzbereich – nichts ist vor den Betrügern sicher. Oder es wird eine glaubwürdige Persona erfunden: „Professor irgendwas, mit sympathischer Assistenz. Das funktioniert leider gut.“

Der Angriff

Dass der Identitätsmissbrauch längst kein Einzelfall mehr ist, zeigen die vielen Warnhinweise vor solchen Betrügern, die die Bafin regelmäßig verschickt. Aber wie erfahren die Betroffenen überhaupt davon, dass ihr Name oder ihre Marke für Betrugsmaschen missbraucht wird?

Christian W. Röhl, Chief Economist bei Scalable Capital, verweist auf ein engmaschiges Medien- und Social-Media-Monitoring des Unternehmens – zugleich erhält er direkte Hinweise aus seiner Community, wenn Follower auf verdächtige Kanäle oder vermeintliche Nachrichten von ihm stoßen. Ganz ähnlich lief es bei DJE sowie Flossbach von Storch: Dort entdeckten sowohl eigene Mitarbeitende als auch Kunden und andere Marktteilnehmer vermeintliche Inhalte und meldeten sich. „Spätestens daran war erkennbar, dass die Betrugsversuche relativ breit ausge­spielt wurden“, betont Sebastian Hasenack, Head of Marketing, PR & Digital Sales (B2C) bei DJE. Neben gefälschten Profilen und Anzeigen auf Plattformen wie Linkedin, Instagram oder Whatsapp – häufig mit KI-generierten Bildern und Videos – gab es komplette Kopien der eigenen Websites.

„Wenn man jahrelang daran arbeitet, Finanzthemen seriös, transparent und fundiert zu vermitteln, ist es ein großes Ärgernis, wenn der eigene Name und das Gesicht von Kriminellen missbraucht werden, um Anleger in die Irre zu führen“, beschreibt Röhl seine Empfindungen. „Man spürt da eine klare Verantwortung gegen­über den Menschen, die einem vertrauen, und es bestärkt mich darin, bei diesem Thema nicht wegzusehen.“ Es sei sehr schnell klar geworden, dass es sich nicht um einen Einzelfall handelt, sondern um ein branchenübergreifendes Phänomen, bei dem viele Unternehmen mit digitaler Präsenz betroffen sind, sagt auch Hasenack. „In unserem Fall war zudem auffällig, dass diese Aktivitäten in Wellen auftreten, also mit Phasen geringerer und dann wieder deutlich erhöhter Intensität.“

Flossbach von Storch-Mitarbeiterin Kontio war nicht einmal überrascht: „Es war eher eine Frage der Zeit, bis es uns auch trifft.“ Sie hätten zuvor bereits schon Warnhinweise anderer betroffener Asset Manager und Finfluencer auf sozialen Netzwerken gesehen – und genau das dann auch direkt getan: Auf allen ihren öffentlichen Kanälen ihre Follower davor gewarnt, nicht auf die Fakes hereinzu­fallen. „Wir haben klargestellt, dass wir niemals unseriöse Renditeversprechen geben oder Menschen in diverse Whats­app- oder andere Chatgruppen locken würden, wo ihnen schneller Reichtum versprochen wird.“ Ein Vorgehen, das auch die anderen Betroffenen gewählt haben.

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Die Gegenwehr

Doch schnell reagieren, den Fall dokumentieren und kommunizieren ist nur ein Baustein, um solche Attacken auf die eigene Glaubwürdigkeit abzuwehren. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, diese Seiten bei den Betreibern zu melden. „Jede Meldung wird von uns geprüft. Wir fordern die Löschung dieser Plattformen ein und melden Fake-Anwendungen“, betont Röhl. „Erst kürzlich haben wir beispielsweise eine Betrugs-App im Apple App Store und Google Play Store gemeldet und erfolgreich entfernen lassen. Wir nutzen hier alle uns zur Verfügung stehenden Hebel.“ Allerdings sind in diesem Fall die Erfahrungen durchaus unterschiedlich, was die Zusammenarbeit angeht. „Gerade bei den großen Plattformen sehen wir allerdings noch Verbesserungsbedarf bei der Zusammenarbeit. Gefälschte Inhalte werden dort häufig erst mit deutlicher Verzögerung entfernt“, musste Hasenack erfahren.

Wie dubiose Apps in offizielle Stores gelangen Die Betrüger locken ihre Opfer in Whatsapp- oder an­dere Chatgruppen und versuchen sie zu überreden, über eine bestimmte öffentlich verfügbare App zu investieren. Doch wie gelangen diese überhaupt in die Stores von Apple oder Google? Laut Bafin-Experte Münzer gibt es zwei Varianten: neu erstellte Apps und solche, die übernommen werden, also bereits eine längere Geschichte im Store haben. Perfiderweise wirken diese für Nutzer vertrauenswürdiger. „Einen Hinweis darauf, ob eine App ursprünglich zu anderen Zwecken genutzt wurde, findet man manchmal im Namen – wenn da etwas Gaming-ähnliches mitschwingt, dann war es wohl mal eine Spiele-App.“

Für diesen Fall hat Bafin-Experte Münzer einen Tipp: „Nicht jeder Plattformbetreiber reagiert bei Betrugshinweisen und schaltet die Website ab. Behördliche Maßnahmen greifen da nur begrenzt. Was aber sehr gut funktioniert, sind Hinweise an die Plattform auf Basis von Persönlichkeits- oder Urheberrechtsverletzungen. Wenn jemand Ihr Bild, Ihr Logo, Ihren Namen verwendet – dann haben Plattformbetreiber sehr wohl ein Interesse daran, schnell zu reagieren. Vor Schadensersatzklagen wegen Urheberrechtsverletzungen etwa in den USA haben sie deutlich mehr Respekt als vor behördlichen Betrugshinweisen. Eine entsprechende Beschwerde dürfte schnell zur Abschaltung der Website führen.“

Flossbach von Storch hat einen Schritt in diese Richtung unternommen: Sie haben sich bei Meta für ein Tool registriert, das sich „Brand Rights Protection“ nennt. „Dort lassen sich beim Patentamt registrierte Wort- und Bildmarken hinterlegen. Das kostenlose Tool scannt dann im Hintergrund nach neuen Fake-Profilen, die so schneller erkannt, gemeldet und gelöscht werden können. Das funktioniert in der Regel auch gut und schnell; zwei bis drei Tage nach einer Meldung von uns werden die Profile gelöscht“, berichtet Kontio.

Anderen Betroffenen, die solche Fälle erst jetzt entdecken, rät Naumer: „So etwas auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen. Das sind Profis, die auf Betrug aus sind. Wer nicht handelt, macht andere Menschen unglücklich und gefährdet seinen eigenen Ruf, denn es weiß ja von den Betrogenen niemand, dass es sich um eine falsche Person handelt. Ganz wichtig: schnell handeln.“ Ähnlich sehen es die anderen: Schnell reagieren, dokumentieren, Beweise sichern, offiziell kommunizieren, die zuständigen Plattformen und rechtliche Stellen unmittelbar mit einbeziehen. Und eine Registrierung für das „Brand Rights Protection Tool“ in Erwägung ziehen, wenn die Fakes überwiegend Plattformen von Meta betreffen. „Das ist mit etwas Aufwand verbunden, weil man einige Dokumente zum Nachweis der Bild- und Wortrechte einreichen muss. Letztlich hat man dann aber ein relativ scharfes Schwert in der Hand, wenn Fakes auftauchen, die unsere Bilder, unseren Namen oder unsere Logos ver­wenden“, rät Kontio.

“ „Wenn man jahrelang daran arbeitet, Finanzthemen seriös, transparent und fundiert zu vermitteln, ist es ein großes Ärgernis, wenn der eigene Name und das Gesicht von Kriminellen missbraucht werden, um Anleger in die Irre zu führen.“ Christian W. Röhl Scalable Capital

Allerdings: „Leider ist Meta hier nur hilfreich, wo es um Instagram- oder Facebook-Profile geht. Bei Fake-Whatsapp-Gruppen funktioniert das ,Brand Rights Protection Tool‘ leider oft nicht, weil diese von den Betrügern dann anders genannt werden als die öffentlichen Profile mit unserem Namen/Logo, die sie in erster Instanz ja nur als Köder für die geschlossenen Chatgruppen nutzen“, räumt Kontio ein. „Gegen diese fühlen wir uns leider momentan noch machtlos. Hier können wir nur auf den gesunden Menschenverstand setzen: 800 Prozent Rendite in 14 Tagen? Das sollte einen schon stutzig machen. Und im Zweifel, wenn etwas zu verlockend klingt, einfach gerne jederzeit vorher bei uns melden, ob das Angebot wahr ist. So lässt sich hoffentlich Schlimmeres verhindern.“

Bafin-Experte Münzer empfiehlt Betroffenen außerdem, sich unbedingt auch bei der Finanzaufsicht zu melden. „Wir haben ein hohes Interesse daran, von Klonen zu wissen. Dahinter können systematische Täterkreise stecken, die nicht nur ein Unternehmen, sondern viele gleichzeitig missbrauchen.“ Hinweise können über die entsprechenden Links bei ihnen auf der Website eingereicht werden.

Vorsorglich verteidigen

Auch wer bislang nicht betroffen war, kann etwas unternehmen. Naumer empfiehlt jedem, der mit Kapitalanlage und Vermögensbildung zu tun hat, einen klaren Warnhinweis auf den eigenen Accounts – etwa den Zusatz „Keine Whatsapp-Gruppe. Keine persönlichen Anlage-Empfehlungen.“ Zudem sollten Unternehmen ihre digitale Präsenz kontinuierlich überwachen und klare Prozesse für solche Fälle definieren, bevor etwas passiert, rät Hasenack. „Dazu gehören feste Ansprechpartner, regelmäßige Schulungen, technische Systeme zur Früherkennung sowie eine klare Kommunikation darüber, über welche Kanäle das Unternehmen tatsächlich mit Kunden kommuniziert. Aus unserer Sicht ist Prävention heute kein Randthema mehr, sondern ein wichtiger Bestandteil der Marken- und Vertrauenssicherung.“

Das sieht auch Bafin-Experte Münzer so. Denn vollständig verhindern lasse sich Identitätsdiebstahl nicht. Er empfiehlt deshalb: „Wer regelmäßig seinen eigenen Namen und sein Unternehmen googelt, kann Klone frühzeitig entdecken.“ Auch Hinweise auf Webseiten oder bei Linkedin, dass keine Messenger-Dienste genutzt werden und es keine Anlageberatung per Whatsapp gibt, sind sinnvoll. „Das hilft, auch wenn es keinen vollständigen Schutz bietet.“ Vor allem sollte man sich jedoch von der Idee verabschieden, dass einen diese Form des Betrugs nicht treffen wird. Denn, so Münzer: „Wer eine öffentliche Präsenz hat, ist ein potenzielles Ziel.“