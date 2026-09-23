„Ich konnte das erst überhaupt nicht glauben und bin aus allen Wolken gefallen, als ich auf einigen Social-Media-Plattformen Fake-Profile von mir sah, die sogar recht glaubwürdig gemacht waren. Selbst wer mich etwas näher gekannt hätte, hätte wohl nicht sofort gemerkt, dass das gar nicht ich sein kann.“ Hans-Jörg Naumer ist immer noch geschockt. Über Linkedin hatte sich ein Unbekannter bei ihm gemeldet, ob er wisse, dass in seinem Namen in einer Whatsapp-Gruppe Anlagegelder eingeworben würden. Mit dem Versprechen, dass er dort Tipps gäbe, die er sonst nicht geben könne.
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