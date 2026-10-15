Der Name bekannt, das Angebot verlockend – aber leider falsch. Und am Ende ist das Geld weg. Warum Fake-Profile aus der Finanzbranche zunehmen und was ein Bafin-Experte dazu sagt.

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Ein Social-Media-Account mit einem bekanntem Namen, dem dazu passenden Foto – und Finanztipps, die kein echter Profi so geben würde: Für viele in der Finanzbranche ist das längst Realität. In sozialen Netzwerken kursieren immer mehr gefälschte Profile von bekannten Personen und Unternehmen.

In der aktuellen Folge von „Expedition Investment“ erklären Birte Penshorn und Martin Vornweg-Brückner, wie sehr die Branche darunter leidet und wie sie sich dagegen wehrt, dass der eigene Name für diese Form des Anlagebetrugs missbraucht wird.

Außerdem sprechen die beiden Hosts darüber, wie die Betrugsmasche im Detail abläuft und woran man sie erkennt: vom ersten Kontakt über soziale Netzwerke bis zu jenem Moment, in dem die Täter nach Geld fragen. Dabei geht es um psychologische Tricks, die auch finanziell erfahrene Menschen überzeugen können, um Bonuspunkte und um die Frage, warum sich Betrug über Monate hinweg aufbaut, statt schnell zuzuschlagen.

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