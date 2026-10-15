Fake-Profile: Wie Betrüger die Namen von Finanzprofis missbrauchen
Ein Social-Media-Account mit einem bekanntem Namen, dem dazu passenden Foto – und Finanztipps, die kein echter Profi so geben würde: Für viele in der Finanzbranche ist das längst Realität. In sozialen Netzwerken kursieren immer mehr gefälschte Profile von bekannten Personen und Unternehmen.
In der aktuellen Folge von „Expedition Investment“ erklären Birte Penshorn und Martin Vornweg-Brückner, wie sehr die Branche darunter leidet und wie sie sich dagegen wehrt, dass der eigene Name für diese Form des Anlagebetrugs missbraucht wird.
Außerdem sprechen die beiden Hosts darüber, wie die Betrugsmasche im Detail abläuft und woran man sie erkennt: vom ersten Kontakt über soziale Netzwerke bis zu jenem Moment, in dem die Täter nach Geld fragen. Dabei geht es um psychologische Tricks, die auch finanziell erfahrene Menschen überzeugen können, um Bonuspunkte und um die Frage, warum sich Betrug über Monate hinweg aufbaut, statt schnell zuzuschlagen.
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Disclaimer:
Die in diesem Podcast zur Verfügung gestellten Informationen stellen keine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie dienen ausschließlich zu Informationszwecken und zur Unterhaltung. Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, darunter fällt das Risiko des Kapitalverlustes.