Better Future Aktien Global Source For Alpha mit neuem Aktienfonds

Der Better Future Aktien Global (WKN: A2PF0X), den Source For Alpha zusammen mit der Service-KVG Hansainvest aufgelegt hat, investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die in den Portfolios nachhaltig ausgerichteter, aktiv gemanagter Investmentfonds zu den favorisierten Einzelwerten gehören. Dabei kommt ein Investment-Prozess zum Einsatz, der auf Erkenntnissen der empirischen Kapitalmarktforschung beruht.

Die Auswahl der Einzeltitel erfolgt in zwei Schritten. Im ersten durchleuchtet Source For Alpha die Vermögenswerte in den Portfolios der Nachhaltigkeits-Fonds auf Ebene der Einzeltitel anhand der Jahresberichte. Im zweiten Schritt durchlaufen diese Aktien den Auswahlprozess von Source For Alpha anhand eines selbst entwickelten Computersystems.

Dieses berücksichtigt insbesondere Faktoren wie das Risiko und die Bewertung von Unternehmen. Anhand dieser Kriterien filtert das Modell unattraktive Aktien heraus. Das Portfoliomanagement überprüft das Ergebnis der systematischen Analyse fortlaufend auf Plausibilität und nimmt die chancenreichsten Aktien ins Portfolio auf.

Als Ergebnis dieses Auswahlprozesses umfasst das Portfolio des Better Future Aktien Global im Schnitt rund 50 Aktien von Unternehmen aus verschiedenen Branchen weltweit. Die regionalen Schwerpunkte sind ein Ergebnis der systematischen Auswahl und liegen aktuell auf Deutschland, dem übrigen Europa und den USA. Gleichzeitig sind zum Beispiel auch Werte aus Japan und Australien vertreten.