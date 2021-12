Beurteilung durch Mitarbeiter Diese Versicherer haben in Deutschland das beste Image

Für einen bekannten und renommierten Arbeitgeber tätig zu werden, am besten ohne Umwege gleich beim Branchenprimus – so mancher Arbeitnehmer träumt davon. Vor einiger Zeit hat DAS INVESTMENT.com zehn deutsche Finanzarbeitgeber vorgestellt, denen die eigenen Mitarbeiter ein hervorragendes Image bescheinigen. In unserem Auftrag hat das Bewertungsportal Kununu jetzt eine ähnliche Analyse für die Versicherungsbranche vorgenommen: Welcher Versicherer genießt nach Urteil seiner Mitarbeiter in Deutschland das beste Image?

Auf Kununu können Arbeitnehmer den Spieß umdrehen: Sie geben hier eine Bewertung über ihren Arbeitgeber ab. Indem sie ihrem Unternehmen eine Note erteilen, sind sie gleichzeitig eine Orientierung für Berufsneulinge und Wechselwillige: Was erwartet potenzielle Bewerber bei dem Arbeitnehmer?

Das Interessante an Kununu: Es handelt sich nicht um Eigendarstellung, sondern um Innenansichten aus den Unternehmen. Aus vielen Erfahrungsberichten, die irgendwo zwischen Euphorie und Frust angesiedelt sind, kann sich jeder Interessierte seine Meinung bilden. Die Bewertungen erfolgen auf Kununu anonym – allerdings muss jeder Nutzer im Vorfeld ein eigenes Profil anlegen.

13 Einzelkriterien können auf Kununu mit je maximal fünf Punkten bewertet werden. Dabei beurteilen Arbeitnehmer neben harten Faktoren wie dem Gehalt oder Aufstiegschancen auch weiche Aspekte wie etwa das Arbeitsklima im Betrieb. Oder eben das Image ihres Arbeitgebers – ein Faktor, der für karriere-orientierte High Potentials ein ganz maßgeblicher sein dürfte. Daneben bleibt Raum für freie Kommentare.

In unsere vorliegende Analyse flossen insgesamt 40 am deutschen Markt aktive Versicherungsunternehmen ein. Um einen aussagekräftigen Eindruck zu erhalten, sollte jedes Unternehmen mindestens 55 Mal bewertet worden sein. Mindestens eine Bewertung sollte aus dem aktuellen Jahr stammen.