Bewährte Lösungen und bahnrechende Technologien

Der JSS Sustainable Equity – Green Planet vereint ökologische Nachhaltigkeit, Finanzkraft und Wachstumspotenzial. Fondsmanager Daniel Lurch erläutert, wie der Fonds die Chancen des Übergangs zu einer C02-armen Wirtschaft nutzt.

DAS INVESTMENT: Herr Lurch, Erneuerbare-Energien-Aktien haben seit einigen Quartalen wenig überzeugt. Warum ist der JSS Sustainable Equity – Green Planet dennoch ein attraktives Investment?

Daniel Lurch: In den letzten Jahren war die Strategie nur sehr begrenzt in Clean-Tech-Anbieter und Erneuerbare-Energien-Unternehmen investiert. So konnten wir den erheblichen Kursdruck in diesen Sektoren vermeiden. Stattdessen haben wir uns auf andere zukunftsträchtige Segmente wie Wassertechnologien, Abfallmanagement und Recycling, Elektrofahrzeugtechnologien und Effizienzsoftware konzentriert. Unser Portfolio besteht aus Unternehmen, die nicht nur einen Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit leisten, sondern auch über eine starke Finanzkraft und hohes Wachstumspotenzial verfügen, sodass unsere Anleger stabile und attraktive Renditen erzielen können. Grundsätzlich fokussiert sich der Fonds auf Unternehmen mit starker Preissetzungsmacht und einem soliden wirtschaftlichen Burggraben, der hilft, Wettbewerbsvorteile aufrechtzuerhalten und nachhaltige Rentabilität zu erzielen. Vorsichtig sind wir hingegen bei Firmen, die zu sehr von staatlichen Subventionen abhängig sind.

In welche Bereiche kann der Fonds investieren?

Lurch: Der Fonds investiert in Unternehmen, die maßgebende Lösungen für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft bieten. Wir haben vier Hauptanlagethemen: Beim Thema Schutz der Ökosysteme suchen wir nach Firmen, die unser wichtigstes Element Wasser erhalten. Das Thema Ressourceneffizienz bezieht sich auf eine effiziente Nutzung der natürlichen Ressourcen und der Förderung der Kreislaufwirtschaft durch Recycling. Die Bereiche Intelligente Mobilität und Energie der Zukunft sind mit dem Megatrend Elektrifizierung verknüpft. Da die Wirtschaft weiterwächst und Energie verbraucht, wollen wir die Nutzung von umweltfreundlichen Energiequellen fördern.

Und welche Bereiche halten Sie derzeit für besonders spannend?

Lurch: Der Wandel zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ist ein Wachstumstrend, der sich über mehrere Jahrzehnte erstreckt, und von dem viele Sektoren profitieren können. Kurzfristig gefallen uns die Segmente Wasserversorgung und -technologien, Abfallentsorgung und Recycling sowie industrielle Effizienz und Schadstoffbekämpfung. Diese Sektoren haben in den vergangenen Jahren ein beständiges Umsatz- und Margenwachstum erzielt und werden dies auch 2024 tun. Sie haben sich als widerstandsfähig erwiesen, zeichnen sich durch defensives Wachstum aus und profitieren vom regulatorischen Rückenwind, etwa durch strengere Vorschriften für Wasser und Abfall.

Welche Rolle spielen Small und Mid Caps im Fonds?

Lurch: Eine wichtige Rolle, sie machen derzeit etwa 41 Prozent des Portfolios aus. Kleine und mittelgroße Unternehmen sind häufig Innovationsmotoren, insbesondere im Umweltsektor, wo neue Technologien und neue Ansätze unerlässlich sind, um den Klimawandel zu bewältigen. Wir investieren in etablierte Unternehmen, die bewährte Umweltlösungen anbieten, aber auch in vielversprechende Early-Stage- und kleinere Unternehmen, die bahnbrechende Technologien entwickeln.

Wie stehen die Chancen des Fonds, künftig besser als der breite globale Aktienmarkt zu performen?

Lurch: Wir setzen auf ein ausgewogenes und über Regionen, Sektoren und Stile diversifiziertes Portfolio, das auch Stressszenarien standhalten und in verschiedenen Makroszenarien attraktive risikobereinigte Renditen erzielen kann. Darüber hinaus halten wir aufgrund des Fokus auf grüne strukturelle Wachstumstrends eine Outperformance gegenüber dem allgemeinen Wirtschaftswachstum in vielen Marktumfeldern für möglich.

Klicken Sie hier für mehr Informationen.