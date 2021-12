Bewertung durch die Mitarbeiter Diese 10 Finanzarbeitgeber bieten die besten Karrierechancen

Ein Arbeitgeber, der auf umfangreiche Weiterbildung setzt, will das Potenzial seiner Mitarbeiter aktiv entwickeln. Indem er Kompetenzen fördert, bringt ein solcher Arbeitgeber seinen Angestellten auch ein hohes Maß an Wertschätzung entgegen. Für Arbeitnehmer ist es angenehm zu erfahren, wenn Karriereförderung in ihrem Unternehmen großgeschrieben wird.

Bei welchen Arbeitgebern der Finanzbranche eine in besonderem Maße fördernde Unternehmenskultur vorherrscht – wer also auf die berufliche Entwicklung seiner Mitarbeiter ein starkes Augenmerk legt – hat im Auftrag unseres Portals die Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu ermittelt.

Auf der Seite www.kununu.com können registrierte Nutzer ein Urteil über ihren Arbeitgeber abgeben. Dieses bleibt öffentlich sichtbar. Abgefragt werden auf Kununu insgesamt 13 Kategorien, darunter die Zufriedenheit mit der Gehaltshöhe, das gefühlte Image eines Arbeitgebers oder das Verhalten von Vorgesetzten im Unternehmen. Damit Arbeitnehmern, die ihr Unternehmen möglicherweise negativ beurteilen, hierdurch keine Nachteile entstehen, erfolgen die Bewertungen auf Kununu anonym.

Für jedes der 13 abgefragten Kriterien können Nutzer eine Bewertung von bis zu fünf Punkten abgeben. Hieraus errechnet Kununu für jedes Unternehmen einen Gesamtscore.

Im Auftrag unseres Portals hat Kununu exklusiv ermittelt: Welche Arbeitgeber der deutschen Finanzbranche schneiden in den Augen ihrer Mitarbeiter am besten beim Bewertungskriterium „Karriere und Weiterbildung“ ab. Um Verzerrungen beim Ergebnis etwa durch eine zu geringe Anzahl an Einzelbewertungen zu vermeiden, wurden ausschließlich Unternehmen berücksichtigt, die auf Kununu mindestens 60 Bewertungen vorweisen können. Zumindest eine davon sollte neueren Datums sein und nach dem 1. Juli 2016 abgegeben worden sein. Die Ranking-Ergebnisse wurden auf der Basis von vier Nachkommastellen ermittelt.