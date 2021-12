Bewertung von Kompetenz und Bedarfsanalyse DVAG siegt im Beratungstest

Die Beratungsqualität der Vermittler, die exklusiv eine Versicherung und deren Produkte vertreten, ist hoch. Das zeigt eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ). Das DISQ hat im Auftrag des Nachrichtensenders n-tv die Beratung der Vermittler von 15 Versicherungsunternehmen getestet. Dabei zeigte sich, dass die Beratungsqualität der Agenten gut ist: Dreimal vergibt das DISQ das Qualitätsurteil „sehr gut“, die Vermittler von zwölf weiteren Unternehmen bekommen ein „gut“.Vor allem das Fachwissen der Berater überzeugte die Tester. Alle Kundenfragen seien inhaltlich korrekt und in mehr als vier Fünftel der Fälle auch vollständig beantwortet worden. Die Vermittler seien außerdem freundlich und motiviert gewesen und hätten sich ausreichend Zeit für ihre Kunden genommen.Kritik übt das DISQ allerdings an der Ermittlung des Kundenbedarfs. Hier seien die Vermittler oft zu oberflächlich vorgegangen. So fehlten etwa bei Beratungen zu Altersvorsorgeprodukten oft Fragen nach laufenden Krediten, Miet- und Haushaltsausgaben.Testsieger ist laut DISQ die Aachen-Münchener/DVAG mit dem Qualitätsurteil „sehr gut“. Die Versicherungsvermittler hätten mit ausführlichen Bedarfsanalysen der Lebens- und der finanziellen Situation der Kunden überzeugt, heißt es. Auch in puncto Kompetenz hätten die Berater ein sehr positives Ergebnis erzielt: Fragen beantworteten sie im Test ausnahmslos korrekt und zumeist vollständig. Zudem gingen die Vermittler sehr individuell auf die Kunden ein.Auf dem zweiten Rang ordnen sich die Vertreter der Allianz ein (Qualitätsurteil: „sehr gut“). Die Vermittler seien sehr freundlich und hilfsbereit gewesen und in den Kundengesprächen stets korrekt und inhaltlich verständlich. Fragen beantworteten die Agenten in 90 Prozent vollständig. Die Bedarfsanalyse fiel im Anbietervergleich insgesamt am zweitbesten aus. Platz 3 belegt Axa, ebenfalls mit dem Qualitätsurteil „sehr gut“.