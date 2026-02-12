Hohe Bewertungen schrecken viele Anleger ab – doch entscheidend sind weniger Fundamentaldaten als die Richtung der globalen Liquidität, so 3D Invest-Geschäftsführer Jörg Rahn.

Im Mai endet die Amtszeit von Jerome Powell als Fed-Chef regulär: Mit Blick auf die für Ende 2026 anstehenden Midterm-Wahlen dürfte der politische Druck auf die Fed zusätzlich steigen, eine großzügige Liquiditätsversorgung sicherzustellen.

Hohe Aktienmarktbewertungen halten viele Anleger von einem Einstieg in den Aktienmarkt ab. Aussagen wie „Ich warte auf die Korrektur“ hört man häufig. Als Begründung wird meist das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) angeführt: Mit aktuell rund 29 liegt das KGV des US-amerikanischen S&P 500 deutlich über seinem langfristigen Durchschnitt von etwa 18 im Zeitraum von 1974 bis 2024.

Ein Blick auf die historische Entwicklung zeigt jedoch, dass das KGV im Zeitablauf strukturell gestiegen ist. Seit 1990 lag es im Durchschnitt bereits bei rund 21, was das vermeintliche Korrekturpotenzial deutlich relativiert. In den vergangenen zehn Jahren fiel das KGV sogar nur in einem einzigen Monat – während der Corona-Krise – unter die Marke von 19.

Grafik 1: Kurs-Gewinn-Verhältnis des S&P 500 Index

Quelle: Refinitiv

Noch ausgeprägter erscheint die Überbewertung bei der Betrachtung des sogenannten Shiller-KGVs. Dieses setzt den aktuellen Aktienkurs ins Verhältnis zu den inflationsbereinigten Durchschnittsgewinnen der letzten zehn Jahre, um konjunkturelle Schwankungen zu glätten. Mit einem aktuellen Wert von rund 40 liegt es weit über seinem langfristigen Mittel von gut 17.

Grafik 2: Shiller-KGV

Eine Rückkehr zu diesen historischen Durchschnittswerten würde erhebliche Kursverluste implizieren. Doch ist diese Sorge tatsächlich berechtigt?

Strukturelle Veränderungen beeinflussen die Bewertungsrelationen

Der langfristige Trend steigender Bewertungen ist unübersehbar. Die entscheidende Frage lautet daher: Handelt es sich um eine Übertreibung – etwa getrieben von Euphorie rund um neue Technologien wie künstliche Intelligenz – oder gibt es fundamentale Gründe für dauerhaft höhere Kurs-Gewinn-Verhältnisse?

Einer der Gründe für ein berechtigterweise höheres KGV ist das Zinsniveau. Dieses lag in den 1970er bis 1990er-Jahren deutlich höher als in den letzten Jahrzehnten – in den USA zeitweise bei über 10 Prozent. Der Zusammenhang ist theoretisch erklärbar und empirisch nachweisbar. Höhere Zinsen führen über einen größeren Abzinsungsfaktor auf die zukünftigen Gewinne zu einem niedrigeren Unternehmenswert. Die folgende Grafik zeigt zudem empirisch einen inversen Zusammenhang zwischen dem Zinsniveau und dem KGV.

Grafik 3: Zusammenhang zwischen KGV und Zinsniveau

Seit der Finanzmarktkrise hat der Zusammenhang etwas nachgelassen. Die Suche nach Gründen hierfür führt zwangsläufig auf die Entwicklung der Liquidität. Diese wird maßgeblich durch die Geldpolitik der Zentralbanken beeinflusst. Sinkende Leitzinsen verbilligen die Kreditaufnahme und führen zu einer stärkeren Geldschöpfung durch das Bankensystem. Umgekehrt bremst eine Zinserhöhung das Geldmengenwachstum.

In der Phase extrem niedriger Zinsen und insbesondere während der Corona-Krise gingen die großen Notenbanken noch einen Schritt weiter: Sie kauften in großem Umfang Anleihen auf und führten dem Finanzsystem damit direkt zusätzliche Liquidität zu – ohne den Umweg über Kredite. In den USA kamen darüber hinaus direkte Transferzahlungen an private Haushalte hinzu. Die Geldmenge im Umlauf stieg innerhalb kurzer Zeit massiv an.

Grafik 4: Geldmenge M2 in den USA und im Euroraum (in Milliarden US-Dollar bzw. Euro)

Quelle: Refinitiv; Anmerkung: Die Geldmenge M2 enthält Bargeld und Sichtguthaben auch Sparguthaben, kleine Termineinlagen und private Geldmarktfonds.

Gemäß klassischer Geldtheorie hätte diese Entwicklung eigentlich zu einem deutlichen Anstieg der Verbraucherpreise führen müssen. Abgesehen von einer vergleichsweise kurzen Inflationsphase in den Jahren 2022 und 2023 blieb eine solche Entwicklung jedoch aus. Selbst die stark gestiegenen Immobilienpreise können mit dem Wachstum der Geldmenge nicht Schritt halten.

Grafik 5: US-Geldmenge M2 im Vergleich zu US-Verbraucher- und Immobilienpreisen

Quelle: Refinitiv; Anmerkung: Die Geldmenge M2 enthält Bargeld und Sichtguthaben auch Sparguthaben, kleine Termineinlagen und private Geldmarktfonds.

Wo ist also das viele Geld geblieben?

Aus volkswirtschaftlicher Sicht hat sich vor allem die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes verringert. Diese misst, wie häufig Geld für den Kauf von Waren und Dienstleistungen verwendet wird. Eine sinkende Umlaufgeschwindigkeit bedeutet, dass Geld vermehrt gespart oder investiert wird – statt konsumiert.

Ein wesentlicher Teil dieser Mittel dürfte in den Aktienmarkt geflossen sein. Werden Aktien statt Konsumgüter gekauft, sinkt die Umlaufgeschwindigkeit automatisch. Vieles spricht daher dafür, dass ein erheblicher Teil der ausgeweiteten Geldmenge in steigenden Unternehmensbewertungen Ausdruck gefunden hat. Dieser Zusammenhang lässt sich auch empirisch belegen.

Der Zusammenhang zwischen Liquidität und Aktienmarktrenditen

Quantitativ lässt sich der Zusammenhang über eine Regression zwischen dem Wachstum der Überschussliquidität – definiert als Geldmenge M2 abzüglich des nominalen Bruttoinlandsprodukts – und den Aktienmarktrenditen des S&P 500 darstellen.

Der Zusammenhang ist mit einem Vorlauf von rund neun Monaten statistisch signifikant. Zusätzliche Liquidität schlägt sich demnach mit zeitlicher Verzögerung in steigenden Aktienkursen nieder. Besonders ausgeprägt ist dieser Effekt nach Krisen, wenn die Notenbanken mit expansiven Maßnahmen auf wirtschaftliche Schwächen reagieren. Damit bestätigt sich der oft geäußerte Eindruck, dass die Kapitalmärkte in hohem Maße von der Geldpolitik abhängen.

Liquidität als Inflation in Asset-Preisen

Vor diesem Hintergrund sind hohe Kurs-Gewinn-Verhältnisse weniger Ausdruck einer Überbewertung als vielmehr das Spiegelbild einer ausgeweiteten Liquiditätsversorgung. Entscheidend für die weitere Entwicklung der Aktienmärkte ist daher nicht primär das aktuelle Bewertungsniveau, sondern die zukünftige Liquiditätsentwicklung.

Sollten die Notenbanken überschüssige Liquidität konsequent abschöpfen, wäre mit deutlichen Kursrückgängen zu rechnen – möglicherweise bis hin zu langfristigen Durchschnittsbewertungen. Ein solcher Schritt hätte jedoch erhebliche Rückwirkungen auf die Realwirtschaft. Massive Kursverluste könnten die Kapitalversorgung von Unternehmen beeinträchtigen und eine globale Rezession auslösen. Die Zentralbanken würden als Auslöser in den Fokus geraten.

Aus Sicht der Währungshüter besteht hierfür derzeit wenig Anlass. Ihr Mandat bezieht sich auf die Stabilität der Verbraucherpreise, nicht auf die Bewertung von Vermögenswerten. Solange die zusätzliche Liquidität überwiegend in Finanz- und Sachwerte fließt und nicht in den Konsum, sehen sie keinen akuten Handlungsbedarf.

Daher halten wir es für wahrscheinlich, dass die expansive Liquiditätspolitik grundsätzlich fortgesetzt wird. Zwar werden die Notenbanken versuchen, extreme Übertreibungen zu vermeiden, doch bei Anzeichen einer Verknappung dürften sie rasch gegensteuern. Ein aktuelles Beispiel ist das angekündigte Ende des Quantitative-Tightening-Programms der US-Notenbank im November 2025, nachdem sich erste Spannungen im Finanzsystem gezeigt hatten. Die Fed reagierte prompt mit neuen liquiditätsstützenden Maßnahmen.

Mit Blick auf die für Ende 2026 anstehenden Midterm-Wahlen, die für den weiteren politischen Kurs von Präsident Trump entscheidend sein werden, dürfte der politische Druck auf die Fed zusätzlich steigen, eine großzügige Liquiditätsversorgung sicherzustellen.

Liquidität und Anlagestrategie

Nicht die absolute Bewertung entscheidet über die künftige Aktienmarktrendite, sondern die Richtung der monetären Rahmenbedingungen. In einer Welt strukturell hoher Liquidität müssen Aktien zwangsläufig höher bewertet sein als in der Vergangenheit. Frühzeitig Veränderungen in der Geldmengenentwicklung zu erkennen, bildet daher einen wesentlichen Baustein unserer Anlagestrategie. Im Fonds 3D Invest Top Select (ISIN: DE000A407M68) wird die Allokation zwischen chancenreichen Anlagen wie Aktien und defensiveren Investments wie sicheren Staatsanleihen maßgeblich durch unsere monetären Analysen bestimmt.

“ „Die Bedeutung der Liquiditätsentwicklung für die Kapitalmärkte wird nach wie vor von vielen Marktteilnehmern unterschätzt.“ Dr. Jörg Rahn, 3D Invest

Zwar berücksichtigen wir auch andere Einflussfaktoren wie Konjunkturzyklen, Analystenschätzungen, Bewertungsniveaus einzelner Marktsegmente oder verhaltenspsychologische Aspekte. Die Bedeutung der Liquiditätsentwicklung für die Kapitalmärkte wird jedoch nach wie vor von vielen Marktteilnehmern unterschätzt. Gerade hier sehen wir in unserer Liquiditätsanalyse einen großen Mehrwert für den Anleger.

