Vom Börsenstar zum Pennystock – und wieder zurück: Die Beyond-Meat-Aktie zieht wieder rasant an. Ist es ein Witz, eine Warnung oder ein Wunder?

Die Beyond-Meat-Aktie macht einige Kleinanleger derzeit wieder sehr reich

Zum Himmel und zurück: Was wurde aus den Meme-Aktien des Jahres 2021?

Eigentlich war Beyond Meat längst Geschichte. Nach Jahren fallender Umsätze, massiver Verluste und einer Schuldenumwandlung, die den Aktienbestand um Hunderte Millionen Stück verwässerte, notierte der Kurs im Oktober 2025 bei gerade einmal 52 Cent. Die Aktie war ein Pennystock.

Dann geschah das, womit niemand gerechnet hatte: In nur wenigen Tagen schoss die Aktie um mehr als 700 Prozent nach oben – getrieben nicht von Fundamentaldaten, sondern von Foren, Memes und Short-Squeeze-Fantasien.

Ein Schulden-Swap, ein Vertriebsdeal mit Walmart, ein paar positive Schlagzeilen – mehr brauchte es nicht, um die Fantasie der Retail-Trader wieder zu entfachen. Beyond Meat wurde vom Börsenflop zum Meme-Liebling vom Kaliber einer Gamestop. Und zum vielleicht bizarrsten Comeback des Jahres.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Externe Inhalte anpassen An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben. Externen Inhalt einmal anzeigen: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Inhalt anzeigen

Dabei hatte alles als Musterbeispiel moderner Kapitalmarktromantik begonnen. Es war der Sommer 2019, in dem „plant-based“ das neue „dotcom“ war. Im Mai stieg Beyond Meat an die Nasdaq – und explodierte. Von 25 US-Dollar Ausgabepreis auf über 230 Dollar binnen Wochen. Kurzzeitig war das Unternehmen mit mehr als 10 Milliarden US-Dollar bewertet und damit mehr wert als Tyson Foods, einer der größten Fleischproduzenten der Welt. Eine Firma, die keine Gewinne schrieb, aber eine Idee verkaufte: die Revolution auf dem Grill. Beyond Meat war die moralische Version von Tesla. Eine Aktie, die man aus Überzeugung hielt.

Doch der Enthusiasmus wich der Ernüchterung. Zwischen 2021 und 2024 fiel der Umsatz von 465 auf 326 Millionen Dollar, die Bruttomarge rutschte tief ins Minus. Die Nachfrage kühlte ab, Kooperationen mit McDonald’s und Pepsi verpufften, der Trend zur pflanzlichen Ernährung blieb eine Nische.

Die Walmart-Wildcard – Hoffnung oder Strohfeuer?

Als Beyond Meat im Herbst 2025 verkündete, künftig in rund 2.000 Walmart-Filialen vertreten zu sein, klang das nach einem Befreiungsschlag. Doch die Börse reagierte weniger auf den Inhalt als auf die Schlagzeile.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Retail-Trader auf Reddit sahen die Chance auf den nächsten Short-Squeeze: hohe Short-Quote, niedriger Kurs, bekanntes Markensymbol. Binnen Stunden wurden Charts, Memes und „To The Moon“-Posts viral. Der Kurs explodierte – nicht, weil das Unternehmen profitabler geworden wäre, sondern weil Anleger kollektiv beschlossen, dass es das wieder werden könnte.

Wenn Geschichten die Zahlen verdrängen

Beyond Meat steht damit in einer langen Reihe von „Next Big Thing“-Geschichten, die zwischen Vision und Realität zerrieben wurden. Wework, Peloton, Theranos – jedes dieser Unternehmen war für einen Moment die Zukunft. Bis die Zahlen kamen.

Der Fall Beyond Meat zeigt somit auch, wie schnell Kapitalmärkte Narrative wiederbeleben, wenn sie sich dafür belohnt fühlen. Der Unterschied: Noch vor wenigen Jahren glaubte man an die Transformation der Ernährung. Heute geht es nur noch um den Kick der Kursbewegung.

Die Ironie könnte damit größer kaum sein: Ein Unternehmen, das einst für Nachhaltigkeit und Ernährungswandel stand, lebt nun von der spekulativsten Energie des Marktes. Beyond Meat ist heute weniger Investment als Indikator – dafür, wie stark Anleger auf die nächste Story warten, selbst wenn sie wissen, dass sie schon einmal schiefging.

Die Lehre daraus ist so simpel wie alt: Bewertungen sind Versprechen – und Versprechen verlieren an Wert, sobald man die Realität messen kann.