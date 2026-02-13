Auf 446 Euro Fonds-Gewinn werden 712 Euro Abgeltungssteuer fällig? Ein Urteil des BFH schiebt einer schrägen Praxis von Finanzbehörden den Riegel vor.

Der BFH hat mit einem Urteil eine Unwucht in der Besteuerungspraxis beseitigt.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einem wegweisenden Urteil eine Unwucht beseitigt, die die seit 2018 wirksame Investmentsteuerreform für viele Anleger mit sich gebracht hat. Das Gericht korrigierte damit eine Praxis der Finanzbehörden, die in Einzelfällen zu absurden Steuerbelastungen geführt hatte – mit Steuerforderungen von teils 160 Prozent auf den tatsächlichen Gewinn.

Über den Fall berichtet die Schutzvereinigung der Kapitalanleger (SdK), die die Klage vor dem BFH finanziert hatte - eine Pilotklage, wie der Verband formuliert: Das Urteil dürfte für alle faktisch ähnlich gelagerten Fälle wirksam sein. Über die genaueren Verfahrensumstände berichtete das Handelsblatt.

Der Fall

Ein Ehepaar aus Norddeutschland hatte in den Jahren 2015 und 2016 Anteile an einem ETF auf den Dax im Wert von 39.304 Euro gekauft. Der Dax war zunächst gestiegen, zum 31. Dezember 2017 hatten die Anteile einen Rücknahmewert von 47.258. Verkauft hat sie das Paar allerdings erst im Laufe des Jahres 2018, als der Wert wieder gefallen war, zum Kurs von 39.820 Euro.

Grundsätzlich gilt im deutschen Steuerrecht: Gewinne und Verluste aus Fonds dürfen miteinander verrechnet werden. Nur auf den positiven Saldo wird Abgeltungsteuer (plus Soli und gegebenenfalls Kirchensteuer) fällig.

Das Problem: Im Zuge der Investmentsteuerreform waren zwischenzeitlich neue Steuerregeln in Kraft getreten. Bei Aktienfonds werden seit Januar 2018 nur noch 70 Prozent der Veräußerungsgewinne mit der Abgeltungssteuer besteuert, 30 Prozent der Gewinne bleiben steuerfrei. Im Gegenzug können auch nur 70 Prozent der Verluste steuerlich geltend gemacht werden.

Um das alte und das neue Steuerregime voneinander zu trennen, wurde behelfsweise angenommen, dass Anleger etwaige Fondsanteile zum 31. Dezember 2017 verkauft und am 1. Januar 2018 - nach Inkraftreten der Reform - zum gleichen Wert wieder angeschafft hätten.

Im Fall des Ehepaars führte das, sehr pauschal angewandt, zu einer absurden Folge: Das Finanzamt verrechnete den zu versteuernden Gewinn, der bis Ende 2017 aufgelaufen war, mit nur 70 Prozent der anschließend enstandenen Verluste. Nach Abzug von Gebühren hatte das Ehepaar mit seinem Investment 446 Euro Gewinn erzielt. Darauf veranschlagte das Finanzamt 712 Euro Abgeltungssteuer.

Das Urteil im Überblick

Mit seinem Urteil Az.: VIII R 22/23, das bereits am 25. November 2025 erging, stellte der BFH klar, „dass Verluste, soweit sie auf fiktiven Gewinnen basieren, das steuerliche Ergebnis in voller Höhe mindern“. Eine Besteuerung nur fiktiver Gewinne sei damit ausgeschlossen, wie es die SdK formuliert. Der BFH habe damit spezifiziert, wie die Paragrafen 56 und 17 Investmentsteuergesetz (InvStG) auszulegen seien.

Bezogen auf den vorliegenden Fall heißt das: Der 2018 unter dem neuen Steuerregime angefallene Verlust wird zunächst mit dem fiktiven Alt-Gewinn von 2017 vollständig verrechnet. Erst der dann noch verbleibende Gewinn wird nach der Teilfreistellungsregel besteuert. Das BFH-Urteil verhindert, dass Anleger Steuern auf Gewinne zahlen, die durch spätere Verluste wieder aufgezehrt wurden – also dass mehr Steuern anfallen, als dem tatsächlich realisierten Gewinn entspricht.

Wer ist betroffen?

Die Schutzvereinigung der Kapitalanleger (SdK) misst dem Urteil hohe Relevanz bei: Viele Anleger hätten vor 2018 Fondsanteile gekauft, die sie beispielsweise im Corona-Crash 2020 verlustreich wieder verkauften. Der Verband geht von vielen gleich gelagerten Fällen aus.

Von dem Urteil dürften nicht nur Privatanleger, sondern auch betriebliche Anleger und deren Fondsvermögen betroffen sein. Steuerberaterin Ellen Ashauer-Moll von der Münchner Kanzlei Gräfe Tax & Legal schätzte gegenüber dem Handelsblatt ein, dass sich eine Überprüfung hier möglicherweise besonders lohne: Immerhin gelten für Betriebsvermögen Teilfreistellungsquoten sogar von bis zu 80 Prozent.

Für betroffene Anleger kann es sich somit auszahlen, Erträgnisaufstellungen, Einzelabrechnungen und Steuermitteilungen im Nachgang noch einmal zu überprüfen.

Der Wermutstropfen: Zu viel gezahlte Steuern lassen sich nur aus noch „offenen“ Steuerbescheiden zurückfordern, auch darauf weist Ashauer-Moll hin. Dafür müssten entweder die Betroffenen innerhalb einer Vier-Wochen-Frist Widerspruch einlegen beziehungsweise müssten ihn eingelegt haben, oder es handelt sich um einen Steuerbescheid, den das Finanzamt „unter dem Vorbehalt der Nachprüfung“ erlassen hat.

Ein Gutteil der bereits zu viel gezahlten Steuer-Euro dürften für Anleger daher leider nicht mehr rückholbar sein.